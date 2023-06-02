Все оттенки розового: где в Новосибирске можно сделать самые цветущие фото

Один раз в год город цветет.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
На дворе - лето, за окном - цветущий Новосибирск. В городе распустились черемуха, сирень и яблони. КП-Новосибирск сделала подборку фотографий «с запахом». Читайте и наслаждайтесь.
У цветков необычный окрас.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Михайловская набережная стала центром цветения. Сладкий запах яблонь чувствуется за десятки метров. Красота, глаз не оторвать.
На набережной зацвела рябина.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Почувствовали тяжелый медовый запах, от которого закружилась голова? Значит, вы наткнулись на рябину. Она начинает цвести в конце мая - начале июня. К концу лета на ней созреют ягодки, которыми очень любят лакомиться свиристели.
А вы уже находили цветочек с пятью лепестками?
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Еще одна распустившаяся красавица - сирень. Есть примета: найдете цветок с пятью лепестками - срочно загадывайте желание и ешьте бутончик! Говорят, что сбудется.
Новосибирцы пришли пофотографироваться около яблонь.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Яблони - это не только услада для глаз, но и прекрасная фотозона. Горожане не упускают возможности сделать яркие кадры. Торопитесь, пока не отцвело!
Центр не уступает набережной по красоте.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
В центре тоже полно фотозон для новых аватарок в соцсетях. Да и по красоте он не уступает набережной.
Искусственные или настоящие?
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Возле некоторых магазинов стоят ярко-розовые цветы. Так сразу и не поймешь, настоящие или искусственные.
Посмотрите, какие насыщенные цвета!
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Яблони не перестают удивлять своей красотой. А яркое солнце только добавляет контраста.
Молодежь прячется в тени.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Столбики термометров переваливают за +20. Если вы устали от прогулки, то можно посидеть в тени новосибирских яблонь и отдохнуть.
Не фотография, а заставка на телефон.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Июнь в целом порадует новосибирцев не только цветением, но и погодой. По данным Западно-Сибирского УГМС, в первой декаде месяца днем ожидается около +12… +17, далее будет повышение до +25… +30. По данным сайта «Яндекс. Погода», весь месяц будет солнечным и жарким. Дожди ожидаются только в 20-х числах июня, но они будут кратковременными, а температура воздуха в эти дни составит +22.
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