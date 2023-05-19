«УАЗ на Донбасс»: куплена пятая машина в рамках проекта

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Новосибирск)

Сбор средств на очередной хозяйственный автомобиль для линии соприкосновения зампред совета Новосибирского реготделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергей Шилов открыл 1 мая по запросу руководителя штаба Захара Прилепина в Ростовской области Юрия Мезинова. На этот раз для работы в ЛНР понадобился более вместительный микроавтобус, чтобы развозить волонтеров по местам распределения гуманитарной помощи.

- Мы долго шли к открытию мелитопольского направления, но я не представляю, на чем возить туда людей. Не набираем людей в волонтерский центр, потому что нам не на чем ездить. Порочный круг! Машины бесконечно ломаются, и с автосервисами прям беда, - отмечал Юрий Мезинов в ТГ-канале «Все наши - это мы! (и Шилов)».

Во второй декаде мая Сергей Шилов объявил о покупке микроавтобуса, назвав последний сбор «ударным, ураганным и самым коротким из всех предыдущих». По его словам, за полмесяца неравнодушные люди со всех уголков России перечислили на счет проекта более 815 000 рублей.

- На скринах второй отчет. Мы специально оставили комментарии к вашим платежам, некоторые трогают до самых глубин души: «На помощь воинам, я 1928 года рождения», «На авто генералу гумвойск», «Скорбим по Александру! Здоровья Захару!», «Пока все, что есть». Это ценно, это трогательно, это то, что нас объединяет и делает сильнее. Спасибо, добрые люди, - поблагодарил всех участников сбора автор проекта «УАЗ на Донбасс».

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Новосибирск)

Вопреки названию проекта пятая машина, которую автомеханики уже готовят для поездки в зону СВО, оказалась не УАЗом. По просьбе Юрия Мезинова был приобретен микроавтобус Hyundai Starex 2007 года выпуска, салон которого позволяет перевозить или порядка тонны груза, или 8 пассажиров (с водителем - 9 человек).

- На стадии техобслуживания мы планируем приподнять кузов, увеличив клиренс. Для этого используем проставки и покрышки большего диаметра. Также усилим машине рессоры и укомплектуем ее съемной лебедкой, - рассказал вице-лидер новосибирских социалистов о подготовке машины.

- У нас была идея как-то назвать пятую машину в рамках проекта. Но, посовещавшись, мы решили оставить право ее наименования за командой Юрия Мезинова, ведь работать на ней ему и его товарищам, - добавил Сергей Шилов.

Перегонять микроавтобус в Луганск автор проекта «УАЗ на Донбасс» с товарищем планируют в конце мая. В состав полезного груза в этот раз войдут антитепловизорные накидки «Победа», продукты питания, одежда и другая гуманитарная помощь, собранная Новосибирским отделением «Союза отцов России».

Напомним, что Сергей Шилов неоднократно посещал ЛНР с гуманитарными миссиями, работал волонтером на линии соприкосновения, а также постоянно участвует в сборах гуманитарной помощи на территории Новосибирской области. В мае его труды благодарственным письмом отметил Сергей Миронов, председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ».