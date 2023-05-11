МегаФон проанализировал турпоток на майских: новосибирцы предпочли Казахстан

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

В этом году новосибирцы проявили особый интерес к странам ближнего зарубежья и Азии. Полюбоваться красотами Казахстана отправилось практически 50% туристов. Далее рейтинг выглядит следующим образом: Турция (8,7%), Узбекистан (8,7%), Таджикистан (5,4%) и Киргизия (4,6%).

Аналитики МегаФона отмечают, что в целом по стране тенденция относительно этих направлений несколько иная. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом - 56%. По сравнению с прошлым годом, количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5%, а всероссийский поток в Турцию вырос на 70%. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Второе любимое направление для отдыха новосибирцев - Алтайский край. В этом году количество поклонников этого уникального региона России прибавилось почти на 10%. Покорять горные вершины и восхищаться цветением маральника поехало 28% туристов. Кузбасс посетили 15% путешественников, Томскую область и Республику Алтай - 7%, Красноярский край - 5%.

Новосибирская область и сама становится одним из популярных внутрироссийских направлений для туризма. Так, на весенние праздники специалисты компании зафиксировали прирост пользователей из других регионов России. Чаще всего область посещали жители Кемеровской области (19,8%), Алтайского края (18,5%) и Томской области (8,3%).

В этом сезоне в качестве экзотических направлений для отдыха россияне чаще всего выбирали Египет.Он вошел в десятку востребованных стран, его популярность восстанавливается - на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. Наравне с Египтом возвращает заметную долю российских туристов и Таиланд. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов увеличилось почти в 30 раз.