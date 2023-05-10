Дзержинка встретила День Победы патриотическим концертом

Прошло мероприятие у дома культуры им. Чкалова. Фото: Дарья МУЛОВА

Праздник 78-й годовщины Великой Победы в ВОВ отметили в Дзержинском районе. Там 9 Мая в девять утра в парке «Берёзовая роща» к Мемориалу «Воинам, умершим от ран в госпиталях города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны» возложили цветы в память о погибших сибиряках. Почетную вахту у Мемориала несли юнармейцы 113 лицея. Также у памятника с флагами маршировали кадеты школы №7. Завершилось мероприятие громкими залпами из винтовок. Получился праздник насыщенным и трогательным. У многих в это праздничное и памятное утро на глазах блестели слезы.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВСЕХ

Праздник в Дзержинском районе продолжил патриотический концерт «Zа Победу». Организатором мероприятия стали депутат Совета депутатов Беспечная Ирина Пантелеевна, сторонники партии «Единая Россия», председатель Максим Безруков, молодежный центр «Звездный» при поддержке творческих коллективов МБУ ДО ЦВР«Галактика».

Он прошел 9 Мая у дома культуры имени Чкалова. На площади перед ДК для гостей подготовили две фотозоны. В создании одной из них мог поучаствовать каждый гость. Нужно было повязать ленты в цвета российского флага на сетку. К началу концерта получился арт-объект и красивая фотозона.

Но особый интерес у взрослых и ребят вызвала военная техника. В двух танках на площади перед ДК можно было не только сфотографироваться, но и посидеть внутри. Даже взрослые вместе с детьми стояли в очереди, чтобы побывать в кабине танка.

- Здорово, что устроили такой праздник у нас в районе. Не все могут поехать в центр города на парад. А здесь, в центре Дзержинки, ребята знакомятся с танками, расспрашивают военных, которые им с удовольствием рассказывают о технике. Я сам побывал в кабине танка впервые, в армии служил в других войсках, - поделился впечатлениями житель Новосибирска Артем Шпаков.

ВСЕМ ПОКОЛЕНИЯМ

Концертную программу составили так, чтобы заинтересовать не только взрослых, но и подростков, детей.

- У нас сегодня звучат не только песни военных лет, но и патриотические композиции, номера от русско-народных ансамблей. Будет даже флэшмоб. Продумали все, чтобы концерт понравился разным поколениям, - рассказала депутат Совета депутатов города Новосибирска Ирина Беспечная.

Перед жителями Дзержинки выступили коллективы со всего Новосибирска. Подготовили номера к празднику студенты «Сибирского государственного университета путей сообщения», педагоги детского сада № 468, творческие коллективы МБУ «Молодежный центр «Звездный» и МБУ ДО ЦВР «Галактика».

Вспомнили на празднике и современных героев, которые сейчас находятся на СВО. На праздник пригласили представителей проекта «Своих не бросаем», которые помогают нашим солдатам в зоне спецоперации, а также гражданскому населению на новых территориях.

По словам депутата Ирины Беспечной, концерт понравился разным поколениям. Фото: Ирина Беспечная // "ВКонтакте".

- Хочу выразить огромную благодарность всем моим партнерам за совместную работу по организации и проведению мероприятия. Сегодня с поздравительным словом выступил Дмитрий Савельев, депутат ГД РФ, который недавно вернулся из зоны СВО. Поприветствовал гостей глава администрации Александр Рудских, заместитель председателя Совета депутатов город Новосибирска Евгений Лебедев, а также председатель сторонников МОП «Единая Россия» Дзержинского района Максим Безруков. Вместе мы сила! – высказалась Ирина Беспечная.

На концерте выступили не только взрослые коллективы, но и самые маленькие. Ребята, которым по 4-5 лет, пели песни моряков, танцевали народные танцы.

- Я считаю, что с этого возраста нужно прививать любовь к Родине! – аплодируя ребятам, сказала мама юного артиста Наталья Шевронская.

9 мая Новосибирск масштабно отметил 78-ю годовщину Великой Победы в ВОВ. В городе на площади Ленина прошел Парад, в котором приняли участие 2000 человек. Также состоялась акция «Бессмертный полк». В этом году она прошла в онлайн-формате. Портреты героев ВОВ показали на стеле «Город трудовой доблести». Завершился праздничный день ярким салютом, запущенным на Михайловской набережной.