Где пожарить шашлыки в Новосибирске в 2023 году: список мест, стоимость аренды

Приготовить мясо новосибирцы смогут прямо в парках, если арендуют беседку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна окончательно вступает в свои права, а это значит, что наконец-то можно немного отдохнуть. Многие с нетерпением ждут выходных, чтобы приготовить вкусные шашлыки. Где пожарить шашлыки в Новосибирске в 2023 году - в нашем материале.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ

В Новосибирской области с 24 апреля по 15 мая действует особый противопожарный режим. По словам главы ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, в этот период жарить мясо на открытом огне нельзя нигде: ни во дворах, ни в гаражах, ни на балконах, ни на верандах. Жарить шашлыки на даче во время майских праздников тоже запрещается.

- После того как особый противопожарный режим завершится, на даче разрешается готовить шашлык на расстоянии не менее 5 метров от зданий и сооружений. Площадка должна быть очищена от горючих предметов и находиться на расстоянии не менее 50 метров от хвойного леса, 15 метров - от лиственного, - говорит Виктор Орлов.

Согласно статье 8.32 КоАП РФ за нарушение правил безопасности во время противопожарного режима грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей - для обычных граждан, от 60 до 90 тысяч рублей - для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 миллиона рублей - для юридических лиц.

ГДЕ МОЖНО ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ

Пикниковые зоны, где можно жарить мясо на углях, определяются администрацией городского округа. На этих площадках есть мангалы и огнетушители.

В некоторых парках Новосибирска оборудованы мангальные зоны и беседки для пикников.

Парк «Бугринская роща»

Адрес: ул. С. Кожевникова, 39

Телефон: (383) 213-86-52

Время работы: с 10.00 до 23.00

Сколько стоит:

- аренда маленькой беседки (до 10 чел.) - 3000 руб./праздничный день

- аренда средней беседки (до 20 чел.) - 5000 руб./день

- аренда большой беседки (более 20 чел.) 6000 руб./день

Парк «Заельцовский»

Адрес: ул. Парковая, 88

Телефон: (383) 263-65-60

Время работы: с 10.00 до 0.00

Сколько стоит:

- аренда маленькой беседки (до 8 чел.) - 350 руб./ч

- аренда большой беседки (до 20 чел.) - 600 руб./ч

Минимальное время бронирования маленькой беседки - 3 часа, большой - 4 часа.

Парк отдыха «Звезда»

Адрес: Бердский тупик, 10

Телефоны: (383) 263-36-22, 310-00-33

Время работы: круглосуточно

Сколько стоит:

- аренда маленькой беседки (6 - 8 чел.) - от 300 руб./ч

- аренда средней беседки (12 - 15 чел.) - от 500 руб./ч

- аренда большой беседки (до 25 чел.) - от 900 руб./ч

Минимальный срок аренды - 3 часа.

Развлекательный комплекс «Бумеранг»

Адрес: ул. Софийская, 15, к. 2

Время работы: круглосуточно

Телефоны: (383) 292-92-88, 8-913-985-01-11

Сколько стоит:

- место для пикника под навесом (с мангалом, без электричества) (8 - 10 чел.) - 2000 руб./6 ч

- гриль (домик с электричеством и камином) - 3600 руб./6 ч

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