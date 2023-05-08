«Все кричали, плакали, всё было в крови»: родные мигранта, насмерть сбитого автобусом в Новосибирске, раскрыли подробности аварии

Очевидцы говорят, что автобус ехал на высокой скорости. Фото: предоставлено родственником погибшего.

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе автобус насмерть сбил человека. Под колесами погиб мигрант из Киргизии. Очевидцы утверждали, что после трагедии на место съехались друзья и родные пешехода и хотели «казнить» водителя. Мол, его от самосуда спасли полицейские. Близкий родственник погибшего опроверг эту информацию и рассказал КП-Новосибирск свою версию случившегося.

В роковой день 6 мая у старшего сына погибшего был день рождения. В связи с чем мужчина выпил. Его близкие утверждают, что он не был мертвецки пьян, как пишут в соцсетях.

На месте аварии все было залито кровью. Фото: предоставлено родственником погибшего.

– Нам позвонили ночью, когда все это случилось. Я сразу же выехал на место. Мне 48 лет. Я рыдал, увидев, в каком состоянии мой родственник. Я сперва опешил, все повторял: «Может быть, это другой человек?». Я от увиденного все забыл. На месте были и другие наши друзья, знакомые. У нас так принято, у мусульман, в случае чего поддерживать друг друга. Там все было в крови. У всех был шок, все кричали, плакали… – поделился с КП-Новосибирск родственник погибшего. – То, что пишут, что нас съехалось 200 человек, все это неправда. Людей было меньше, примерно 10 машин. От силы на месте присутствовали 70 человек. Собрались много таксистов-свидетелей. Конечно, все возмущались, не могли поверить в то, что произошло. Были на эмоциях. Но ни о каком самосуде и речи не шло. Тот, кто написал такое, видимо, попытался разжечь вражду.

Свидетели рассказали близким, что водитель автобуса ехал на высокой скорости. Есть информация, что он не успел затормозить, заметив человека на дороге.

– На месте не было никакого тормозного следа. Судя по всему, он на скорости сбил родственника, ударил его посередине дороги. Один из очевидцев рассказал нам, что гнал с автобусом наперегонки. Да, мой родственник был не прав, когда переходил дорогу в неположенном месте. Но водитель автобуса даже не пытался затормозить! – считает родственник погибшего. – Конечно, мы пытались поговорить с водителем автобуса, но нас к нему не пустили представители власти. Однако при этом ему никто не угрожал. Мы живем в России и уважаем местные законы. Водитель, кстати, сидел спокойно после аварии. Нас удивило то, что он сбил человека и не проявлял никаких эмоций. Может быть, конечно, он просто был в шоковом состоянии. На месте присутствовал представитель киргизской диаспоры. Он контролировал ситуацию. Просил всех совладать с эмоциями. А у нас принято слушать старших.

Родственники погибшего надеются, что правоохранители проведут расследование, установят все обстоятельства ДТП. И водитель, если виновен в случившемся, понесет наказание.

Известно, что погибший приехал в Новосибирск из Киргизии 4 месяца назад на заработки. Трудился на стройке. У него остались четверо детей. Самой младшей дочке нет и года. 8 мая его тело самолетом доставили на родину. Похороны пройдут во вторник, 9 мая.

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