Акция «Сад памяти» прошла в Первомайском районе

Фото: Мероприятие открыло масштабное озеленение Новосибирска. Фото: Никита МАНЬКО

В Первомайском районе города Новосибирска прошла акция «Сад памяти». Мэр, депутаты, школьники и волонтеры Победы высадили там 166 деревьев и кустарников.

Смысл акции в том, чтобы в память о каждом герое Великой Отечественной войны было высажено дерево. В настоящий момент лозунг «За Победу» снова актуален. Сейчас российские бойцы защищают нашу страну. Поэтому такая поддержка для них значима и приятна.

Посадки произвели строго в соответствии с дендрологическим планом. Его специально разработали для этого сквера. Среди саженцев, появившихся у Монумента Славы , – ель сибирская, яблоня ягодная, сирень венгерская и спирея японская. Чиновники и депутаты сами участвовали в акции — высаживали красивые ели. Также в посадке деревьев и кустарников участие приняли сотрудники «Горзеленхоза», ребята Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и питомник «Садовод 54». По словам директора МАУ «Горзеленхоз» Натальи Цветковой, акция «Сад Памяти» открыла масштабное озеленение Новосибирска, запланированное на 2023 год. Так, деревья в памятных местах, мемориалах, на аллеях и в скверах высаживают во всех районах области. В рамках акции «Сад Памяти» запланировано более 200 мероприятий по высадке порядка 150 тысяч саженцев.

Известно, что монумент Славы, возле которого высадили саженцы, отреставрировали в преддверии Дня Победы. Местные жители благодарны причастным, ведь сквер на улице Героев Революции - одно из самых популярных мест для прогулок. Здесь ежегодно проводят праздничные акции: на 1 мая и 9 мая.

– Монумент Славы на улице Героев Революции — место очень памятное и значимое для жителей района. В этом году мы отремонтировали все памятники на территории Первомайского района. Монумент Героя Советского союза Александра Аксенова, монумент на поселке РМЗ, памятник на территории бывшего ЖБИ-2. Сегодня произведено благоустройство основного монумента - сообщил депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатского объединения КПРФ Андрей Любавский.

Депутат Андрей Любавский посадил деревья вместе со школьниками и волонтерами. Фото: Андрей Любавский // "ВКонтакте".

В этот же день в Первомайском районе юные спортсмены провели межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, приуроченный к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На соревнования приехали 116 спортсменов со всей Сибири, а после награждения юные спортсмены возложили венок к стеле Героя Советского союза Александра Аксенова.

- В прошлом году воспитанники спортивного клуба «Первомаец» собрали 700 тысяч рублей для реконструкции памятной стелы в самые кратчайшие сроки. К 1 сентября 2022 года она была восстановлена. Также мы вернули международный турнир памяти Героя Советского союза Александра Михайловича Аксенова. Этот турнир по праву является самым сильным турниром по греко-римской борьбе, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатского объединения КПРФ Павел Горшков.

Главный посыл соревнований: помнить и чтить предков, которые защищали рубежи Родины. Благодаря этому молодые ребята могут тренироваться и побеждать сейчас.

- Спортивная молодежь в принципе много делает для района: все экологические акции, уборка территории, адресная помощь ветеранам и инвалидам — все при участии спортсменов. Они же сильные не только на ковре, они сильные в любом деле, – добавил депутат.

По словам депутата Егора Горшкова, старшее поколение активно участвует в жизни Первомайского района. Фото: Егор Горшков // "ВКонтакте".

Старшее поколение активно участвует в жизни Первомайского района. ТОСы, Совет ветеранов, Общество инвалидов проводят патриотические акции, помогают совместно убирать территорию, реставрировать памятники. Из числа недавних был отреставрирован и покрашен памятник Ленину на улице Аксенова. Молодые спортсмены берут пример: с детства проявляют патриотизм, заботятся о ветеранах и окружающей среде.