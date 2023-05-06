Александр Аксёненко избран сопредседателем ОНФ в Новосибирской области

Депутат Государственной Думы РФ Александр Аксёненко. Фото: Предоставлено партией СРЗП (Новосибирск)

5 мая в Новосибирске прошла ежегодная конференция регионального отделения «Общероссийского народного фронта» с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, депутата Государственной Думы РФ Александра Аксёненко и других представителей власти.

В повестке заседания обсуждалось несколько вопросов: результаты работы регионального отделения ОНФ в сфере социальной помощи, здравоохранения, ЖКХ, реализации государственной программы «Доступная среда» и организации безопасности дорожного движения.

Одной из ключевых тем обсуждения стала гуманитарная миссия Новосибирской области в Донбассе. В этом вопросе наш регион в лидерах по России. Не только по числу привлеченных участников и волонтеров или количеству гуманитарных акций, таких как «УАЗ на Донбасс» или «Тыл России», но и по уровню организации сбора, хранения и сортировки гумпомощи.

По словам депутата Госдумы РФ Александра Аксёненко, посылки на фронт для военнослужащих и мирных жителей четырех новых регионов России собирают регулярно в разных районах Новосибирской области. В настоящее время идет процесс консолидации государственных структур, общественных организаций и отдельных активных граждан вокруг этого процесса, чтобы нарастить объемы и скорость поставок.

Парламентарий отметил, что главная задача на сегодня - выстраивание эффективной и максимально недорогой логистики перемещения грузов, ведь Новосибирская область расположена в 4 тысячах километров от линии боевого соприкосновения. Именно поэтому в апреле он лично посетил ряд городов Луганской народной республики и пообщался с командирами и бойцами нескольких расквартированных там воинских частей.

В заключительной части конференции Александр Аксёненко был избран одним из пяти сопредседателей «Общероссийского народного фронта» в Новосибирской области.

- Мы выстраиваем системную работу по доставке гуманитарного груза. Логистические цепочки должны работать как часы, чтобы люди понимали: они здесь отдают посылки в региональные отделения «Общероссийского народного фронта», а мы обеспечиваем четкую доставку до адресатов в зону СВО. Этим процессом мы сейчас занимаемся и будем отлаживать эту работу от месяца к месяцу, - рассказал депутат Госдумы РФ о приоритетах своей работы в новом статусе.