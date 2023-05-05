Обновленный мемориал

В честь открытия обновленного памятника в школе прошла линейка. Фото: Дарья МУЛОВА

К празднику Дню Победы на территории школы №67 привели в порядок мемориал прославленному земляку. Установили его три года назад.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫВАЛИ

При входе в школьные ворота бюст Николая Кузнецова встречает каждого ученика. В праздничный день рядом с ним несут вахту ребята из школьного клуба военно-патриотического воспитания «Корсар».

Перед крыльцом учебного заведения выстроились старшеклассники. Они пришли на торжественную линейку, посвященную Дню Победы. Открыла мероприятие директор школы Ольга Долгих:

- Сегодня мы чтим память выпускников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, уйдя на фронт со школьной скамьи. Мы помним и о тех, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции. Поздравляю всех с праздником и желаю мирного неба над головой.

На открытие обновленного мемориала пришли гости, которых ребята хорошо знают. Это Олег Дегтярев, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН России по НСО, майор внутренней службы; Анатолий Карсаков, и. о. заместителя начальника ФКУ ИК-2, подполковник внутренней службы; Юрий Соловьёв, полковник внутренней службы в отставке, член комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов областной Общественной палаты; Виктор Абросов, капитан запаса, руководитель отделения ветеранов военной службы в Ленинском районе. Также гостем мероприятия стал депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия», Денис Кулинич. Он на постоянной основе участвует в патриотическом воспитании учеников 67 школы, оказывая финансовую и информационную поддержку различных проектов.

Все гости регулярно общаются с учениками. В школе №67 проходят уроки мужества. А ребята состоят в поисковом отряде «Гвардия». Также там действует клуб военно-патриотического воспитания «Корсар».

- На моем округе эта школа – пример, как нужно работать над патриотическим воспитанием. Здесь не один год ведут работу над тем, чтобы дети уважали свою страну ее будущее и настоящее, и я поддерживаю руководство. В 2020 году установили бюст Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. В этом году мы помогли привести мемориал в порядок, облагородить, выложили плиткой территорию рядом. Важно, чтобы дети знали своих героев, чтобы видели, с каким почетом к ним относятся. Здесь каждый ученик знает, кто такой Николай Кузнецов, и какие он подвиги совершил на фронте, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия», Денис Кулинич.

Для торжественной линейки школьники подготовили творческие номера. Ребята исполнили песни о мире, станцевали вальс, сыграли на инструментах. Вместе с гармонистом из седьмого класса все участники митинга спели «Катюшу».

Депутат Денис Кулинич участвует в патриотическом воспитании школьников. Фото: Денис Кулинич // "ВКонтакте".

НОСИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ – ПОЧЕТНО!

Весной 2020 года учебному заведению присвоили имя прославленного земляка. Николай Кузнецова участвовал в боях при Сталинграде, на Курской дуге. Он единственный, кто выжил из своего орудийного расчета при форсировании Днепра. В одиночку Кузнецов отбивал атаки немцев. За смелость и мужество ему дали звание Героя Советского Союза.

- В школу к нам приходят военные, проводят уроки мужества, рассказывают про сражения Великой Отечественной войны, про мужество советских солдат и про жестокость немцев. Мы всегда с интересом слушаем. Знаем, что после войны Николай Кузнецов, имя которого носит наша школа, 25 лет прослужил в уголовно-исполнительной системе Новосибирской области. Нам нравится, что школа носит имя такого человека, героя, - после линейки рассказали девятиклассники.

Сегодня сотрудники исправительной колонии шефствуют над школьниками и их военно-патриотическим клубом. Совместно с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Денисом Кулиничем они организовали благоустройство бюста. За помощь на торжественной линейке депутату вручили благодарственное письмо. В завершении мероприятия педагоги, гости и дети возложили к бюсту героя цветы.