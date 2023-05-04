Квартиры от 2,6 миллиона: чем еще интересен квартал «Сосновый бор»

Фото: Строительная компания «Акация»

Убедиться в этом вам поможет экскурсия по кварталу «Сосновый бор», который находится в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский.

Фото: Строительная компания «Акация»

«Сосновый бор» гармонично балансирует между развитой инфраструктурой и нетронутостью природы. У жителей квартала рядом пляж с выходом на благоустроенную набережную, по которой можно бегать по утрам или гулять. Рядом лес, где приятно дышать чистым хвойным воздухом.

Фото: Строительная компания «Акация»

С другой стороны, под рукой все преимущества городской жизни. Сетевые супермаркеты, пункты выдачи маркетплейсов, школа с кадетским классом, детский сад, больница, Ледовый дворец спорта «Кудряшовский» - все в шаговой доступности от дома. Так что не придется жертвовать комфортом - здесь можно совместить преимущества жизни на природе и городские плюсы.

Фото: Строительная компания «Акация»

Квартал легко узнать по бежево-коричневым домам: цвета фасадов идеально вписываются в окружающую среду.

Квартал «Сосновый бор» - идеальный вариант первого жилья для молодых людей и семей, ведь цены тут начинаются от 2,6 миллиона рублей. А еще хорошая идея - перевезти сюда родителей из другого города, чтобы была возможность видеться почаще, а на лето отправлять детей погостить у бабушки с дедушкой, купаться, ходить за грибами и ягодами, а зимой поиграть с детворой в снежки и покататься на санках.

Квартиры в «Сосновом бору» можно приобрести с готовым ремонтом. Можно заказать один из двух вариантов отделки: нейтральный или светлый. Между собой они отличаются цветовой гаммой. Нейтральные цвета в интерьере - неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты. Оформление в светлой гамме создает ощущение свободы и легкости, визуально расширяя даже самое небольшое пространство.

На стройплощадке квартала «Сосновый бор» работает офис продаж, в котором можно получить подробную консультацию о проекте, оценить масштабы строительства и месторасположение объекта.

Офис продаж квартала «Сосновый бор»:

пос. Кудряшовский, ул. Береговая, 1/1,

тел. (383) 255-00-84

акация54.рф

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