«Говорили, нас за долг перестреляют»: многодетной семье, задолжавшей знакомому, побили окна в доме

Окна бьет неизвестный человек. Фото: скриншот из видео/ предоставлено героями публикации

В городе Барабинске Новосибирской области разбили стекла в доме многодетной семьи. Выходка попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как какой-то мужчина приехал на велосипеде, разбил ломом стекла и убежал. За ним прямо в тапках бросился глава семьи.

Супруги из дома, который подвергся ночной атаке, уверены: жить спокойно им не дает кредитор. Они занимали у него 250 тысяч рублей, обещали вернуть, но не смогли.

Обе стороны конфликта выслушала КП-Новосибирск.

ЗАНЯЛИ НА ПОКУПКУ ДОМА

Семья Самсоновых* воспитывает троих детей. Муж - пенсионер, ухаживает за бабушкой, получает за это деньги. Жена работает в супермаркете. Два года назад супруги решили купить новый дом. Продали старый, подбили бюджет и поняли: не хватает четверти миллиона.

- Муж занял деньги у своего знакомого вахтовика под проценты. Написал расписку. За пользование деньгами мы каждый месяц должны были платить по тысяче рублей. Частично мы долг отдали - 30 тысяч. Потом у нас начался ремонт, и все деньги ушли на него. Просили кредитора подождать с выплатами, - рассказала КП-Новосибирск Елена*, многодетная мама.

По словам женщины, заемщика не устроила задержка, и он стал приходить к Самсоновым с угрозами.

- Сначала он нам угрожал, говорил, что своим парням расскажет, они придут и всех перестреляют. Но мы обещали, что все ему отдадим. Мы же не прячемся. Однако уже два года неизвестные люди приезжают и бьют нам окна. Это происходит стабильно два раза в год, - продолжает Елена. - Мы думаем, это он к нам кого-то подсылает. Строит из себя коллектора.

Как говорит Елена, они не возвращают деньги кредитору уже год. В мае прошлого года отдали 5 тысяч и договорились, что вернут еще 100 тысяч ближе к осени, но тут началась история с окнами, и Самсоновы снова передумали возвращать деньги. В их доме бьют окна, которые находятся в зале. Там обычно спит супруг.

- Сначала - один стеклопакет, потом - два, а что дальше будет? Мы на новые стеклопакеты уже около 20 тысяч потратили! Мы написали заявление в полицию, но пока никакого ответа не поступало, - добавляет женщина.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск дозвонилась до заемщика, чтобы выслушать его версию.

- Да, два года назад эта семья занимала у меня деньги. Отдали всего 30 тысяч. Но я к ним никого не подсылал. Я вообще на вахте в другом городе. Я подал в суд и буду возвращать деньги законным способом, - сообщил КП-Новосибирск мужчина.

* Имя изменено по этическим соображениям.

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