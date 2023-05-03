Могут адаптироваться: откуда берутся тараканы в квартирах и почему отрава часто их не берет

Тараканы легко адаптируются к средствам, которые должны их убивать. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В квартирах и домах новосибирцев уже нет таких массовых скоплений тараканов, как это было раньше. Но полностью рыжие прусаки из наших жилищ не исчезли. Что делать, если эта напасть случилась с вами?

ОТКУДА В ДОМЕ БЕРУТСЯ ТАРАКАНЫ?

Тараканы попадают в дом через трещины в стенах, канализацию и вентиляцию, их можно занести в комнаты вместе с мебелью и бытовой техникой, особенно подержанной. Прусаки могут жить в вашей квартире, при этом вы не будете подозревать об их существовании. Чем больше в помещении укрытий, тем больше вероятность, что там прячутся тараканы.

- Ротовые органы у тараканов грызущего типа, эти насекомые всеядны. Они живут там, где есть еда, месяцами, но без воды - не более семи дней. Передвигаясь, тараканы метят свои дорожки, оставляя так называемые следовые феромоны - химический след, по которому их сородичи быстрее найдут дорогу к пище или воде. В большинстве зданий тараканы рассеяны мозаично: там, где тепло и влажно, - рассказали КП-Новосибирск в областном центре дезинфекции.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТАРАКАНОВ

Прежде чем бороться с насекомыми, нужно провести в доме генеральную уборку, заделать все щели в стенах и протечки в трубах, если они есть. Раковины на кухне и в ванной надо тщательно протирать, не оставлять на столе и в шкафах крошки и объедки. Комнаты нужно проветривать почаще - тараканы очень не любят холод.

Существует множество приманок, ловушек, гелей и порошков от тараканов. Из народных средств - борная кислота, нашатырный спирт, эфирные масла. Но сказать, какое средство на рынке самое эффективное, почти невозможно. Нередко случается, что обработка комнат не приносит никаких результатов. Или уменьшает численность тараканов, но ненадолго.

- Если бытовое средство применялось раньше, то у тараканов может сформироваться к нему устойчивость. Нужно поменять инсектицид на препарат с другим составом. И обязательно устранить причину появления насекомых. Если в квартире все в порядке, тараканы могут приползти от соседей, которые развели антисанитарию у себя, - говорят специалисты центра дезинфекции.

Кстати, некоторые средства от тараканов уничтожают только взрослых особей. А вот яйца легко переносят химическую атаку. И не успеете вы вздохнуть, как кухню снова заполонят прусаки, но уже молодняк.

Если дела совсем плохи, можно заказать комплексную обработку квартир. Среди жителей многоэтажек бытуют мифы о том, что дезинсекторы сами заносят тараканов в те дома, где собираются расклеить свои объявления. Но так ли это - доказать трудно. Протравка может и не стать гарантией, что насекомые уйдут навсегда, но будет эффективнее самостоятельной обработки нескольких участков квартиры. Правда, обойдется это недешево: за однокомнатную квартиру в среднем придется заплатить от 2000 рублей, а за четырехкомнатную - от 4000 рублей.

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