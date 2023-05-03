Сделай свои мечты реальностью

Лётная практика на самолете Cessna-150М. Фото: ФГАУ ДПО «ЦП САП»

Одно из таких образовательных учреждений гражданской авиации - федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр подготовки и сертификации авиационного персонала» (ФГАУ ДПО «ЦП САП») в городе Оби Новосибирской области. Центр оказывает услуги по дополнительному профессиональному образованию и профессиональному обучению авиационного персонала гражданской авиации, а также специалистов других министерств и ведомств (Министерство обороны РФ, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС), работников предприятий и организаций, не относящихся к авиационной отрасли.

Те, кто интересуется авиацией, но не знает, с чего начать свой путь в небо, могут обучиться на частного пилота. Обучение в центре проводится по «Программе профессиональной переподготовки на частного пилота (самолет с одним двигателем, сухопутный)», утвержденной Росавиацией. Учебным планом предусмотрены теоретическое обучение и летная подготовка на воздушных судах Аэропракт А-22, Cessna-150М на аэродроме Головино в Томске.

Если вы старше 18 лет, имеете среднее профессиональное или высшее образование, вы можете обучиться в центре и получить диплом о профессиональной переподготовке, с которым вам выдадут свидетельство частного пилота. Ну а если вы хотите сменить профессию или любите робототехнику и моделирование, можете обучиться на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), это очень перспективная специальность. В 2022 году она вошла в топ-3 самых востребованных профессий. Беспилотные комплексы используются почти во всех крупных промышленных сферах. В рамках курса вы получите теоретические и практические знания, необходимые для управления беспилотными аппаратами.

В настоящее время в центре также проводится подготовка бортпроводников на Boeing В-757 и Airbus А-319/320/321. После прохождения программы обучения выдается соответствующее свидетельство. Обучение проводится без последующего трудоустройства, но в настоящее время авиакомпании активно ведут набор бортпроводников. Требования к слушателям минимальны: вы должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего. В программу включена теоретическая и практическая подготовка.

Учебная аудитория с наглядными пособиями. Фото: ФГАУ ДПО «ЦП САП»

В настоящее время ФГАУ ДПО «ЦП САП» - единственный крупный федеральный авиационный учебный центр за Уралом. Подготовка ведется по 111 программам, включенным в Сертификат АУЦ. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования, также по 92 программам проводятся подготовка не относящихся к категории авиационного персонала специалистов предприятий (сотрудники подразделений транспортной безопасности, аварийно-спасательных подразделений), обучение по общим вопросам охраны труда (курс «Перевозка опасных грузов»), повышение квалификации государственных гражданских служащих и др.

Старейшее в России учебное заведение - ФГАУ ДПО «ЦП САП» - почти 90 лет работает в интересах гражданской авиации и с честью несет репутацию современной школы обучения и повышения квалификации авиационных специалистов.

Подробную информацию можно узнать на сайте cpsap.ru или по тел.: (383) 312-29-41, (383) 312-29-38.