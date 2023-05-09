Фото и видео салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года: 15 невероятных кадров

Салют прогремел над Михайловской набережной.
Фото: Евгений КОЧКИН
Публикуем для вас лучшие фото и видео салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года. Салют с артиллерийскими залпами проходил традиционно на Михайловской набережной, еще в каждом районе города был запущен фейерверк.
Посмотреть его пришли сотни новосибирцев.
Фото: Евгений КОЧКИН
С 21:00 до 22:30 на время запуска салюта проезд перекрыли по улицам Восход, Немировича-Данченко, Блюхера, проспекту Карла Маркса, Октябрьскому мосту, а также эстакаде на площади Инженера Будагова.
Длился салют не долго, зато был очень красочным.
Фото: Евгений КОЧКИН
Залпы на набережной Оби прозвучали в 21:50. Синхронно в это же время фейерверк запустили за НОВАТом в центре города — им завершился праздничный концерт на площади Ленина.
На снимках новосибирцам удалось запечатлеть салют на фоне Оби и стройки четвертого моста.
Фото: Евгений КОЧКИН
Еще до начала салюта на набережной собрались сотни новосибирцев. Они заняли места на трибуне и просто расположились вдоль ограждений, чтобы иметь возможность понаблюдать за ярким салютом.
В небе было видно разноцветные снопы искр.
Фото: Евгений КОЧКИН
После того, как прозвучали последние залпы, большая часть людей хлынула с набережной на метро Речной вокзал, образовав тем самым небольшую давку. А на улице Большевистской в сторону центра образовалась пробка из уезжающих с салюта.
На салют многие новосибирцы пришли с площади Ленина.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Многие новосибирцы не отказали себе в удовольствии заснять эффектные залпы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Яркие кадры удалось сделать даже обычным прохожим.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Чтобы запечатлеть красоту салюта оказалась не нужна спецтехника.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Залпы давали из артиллерийских орудий.
Фото: Евгений КОЧКИН
Салют было видно также жителям окрестных домов.
Фото: Евгений КОЧКИН
Увидеть салют можно было с любой точки на набережной.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Залпы от салюта было слышно даже на Затулинке.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Залпы от салюта было слышно даже на Затулинке.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Салют было видно как с правого, так и с левого берега.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Такой яркой точкой завершилось 9 Мая в Новосибирске.
Фото: Анна ПАШАГИНА
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