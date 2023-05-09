Фото и видео салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года: 15 невероятных кадров

Салют прогремел над Михайловской набережной. Фото: Евгений КОЧКИН

Публикуем для вас лучшие фото и видео салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года. Салют с артиллерийскими залпами проходил традиционно на Михайловской набережной, еще в каждом районе города был запущен фейерверк.

Посмотреть его пришли сотни новосибирцев. Фото: Евгений КОЧКИН

С 21:00 до 22:30 на время запуска салюта проезд перекрыли по улицам Восход, Немировича-Данченко, Блюхера, проспекту Карла Маркса, Октябрьскому мосту, а также эстакаде на площади Инженера Будагова.

Длился салют не долго, зато был очень красочным. Фото: Евгений КОЧКИН

Залпы на набережной Оби прозвучали в 21:50. Синхронно в это же время фейерверк запустили за НОВАТом в центре города — им завершился праздничный концерт на площади Ленина.

На снимках новосибирцам удалось запечатлеть салют на фоне Оби и стройки четвертого моста. Фото: Евгений КОЧКИН

Еще до начала салюта на набережной собрались сотни новосибирцев. Они заняли места на трибуне и просто расположились вдоль ограждений, чтобы иметь возможность понаблюдать за ярким салютом.

В небе было видно разноцветные снопы искр. Фото: Евгений КОЧКИН

После того, как прозвучали последние залпы, большая часть людей хлынула с набережной на метро Речной вокзал, образовав тем самым небольшую давку. А на улице Большевистской в сторону центра образовалась пробка из уезжающих с салюта.

На салют многие новосибирцы пришли с площади Ленина. Фото: Анна ПАШАГИНА

Многие новосибирцы не отказали себе в удовольствии заснять эффектные залпы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Яркие кадры удалось сделать даже обычным прохожим. Фото: Анна ПАШАГИНА

Чтобы запечатлеть красоту салюта оказалась не нужна спецтехника. Фото: Анна ПАШАГИНА

Залпы давали из артиллерийских орудий. Фото: Евгений КОЧКИН

Салют было видно также жителям окрестных домов. Фото: Евгений КОЧКИН

Увидеть салют можно было с любой точки на набережной. Фото: Анна ПАШАГИНА

Залпы от салюта было слышно даже на Затулинке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Залпы от салюта было слышно даже на Затулинке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Салют было видно как с правого, так и с левого берега. Фото: Анна ПАШАГИНА

Такой яркой точкой завершилось 9 Мая в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

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