«Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравят ветеранов ВОВ с 9 Мая

Ежегодно самым трогательным и запоминающимся становится «Парад у дома ветерана». Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

По сообщению сайта «Единой России» по всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

- Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну, - сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

По её словам, всё больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь всё, чтобы не допустить повторения.

Также активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтёры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Новосибирской области Екатерина Болдырева рассказала, как в Новосибирской области поздравят ветеранов и участников Великой Отечественной войны с Днем Победы:

- Традиционно мы проводим акции, в которых активно участвуют партийцы, общественники, которые уже полюбились нашим ветеранами и их семьям. Это «Подарок ветерану», «Звонок ветерану», «Письмо ветерану», «Палисадник Победы». Ежегодно самой трогательной и запоминающейся становится «Парад у дома ветерана». Поздравить фронтовика собираются соседи и родственники, вместе с музыкантами поют «Катюшу», «Журавлей», «День Победы». Никто не остается равнодушным.

В реализации мероприятий будут участвовать все местные отделения партии, депутаты всех уровней, активисты и сторонники «Единой России», волонтеры, молодогвардейцы, а также члены регионального общественного совета партпроекта «Историческая память». Поздравим всех участников и ветеранов войны, живущих в Новосибирской области, – сегодня их 223 человека. Каждого из них ждет адресное поздравление.

К сожалению, с каждым годом ветеранов становиться все меньше. У нас ещё есть возможность сказать им слова благодарности за их подвиг и поддержать их. Ветераны для нас – пример мужества, отваги, безграничной любви к своему Отечеству, - подчеркнула Екатерина Болдырева.