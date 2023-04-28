Выбирать мэра будем по-новому

Депутаты проголосовали за изменения в Уставе города. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

На 25-й сессии Совета депутатов города Новосибирска во втором чтении были внесены важные изменения в один из главных документов столицы Сибири - Устав города. Что именно изменилось и почему было принято такое решение - в нашем материале.

ЗА ГЛАВУ ГОРОДА ПРОГОЛОСУЮТ ДЕПУТАТЫ

Начнем с того, что ранее в Законодательном собрании Новосибирской области большинством голосов был принят законопроект «О внесении изменений в статью 2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области». В ней теперь прописано, что избирать руководителей Новосибирска и Кольцово из отобранных конкурсной комиссией кандидатов должны соответствующие представительные органы. Новую законодательную норму, принятую областными депутатами, нужно было закрепить и в Уставе Новосибирска.

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска приняли это важное изменение в Уставе города большинством голосов.

- Сегодня мы поставили окончательную точку в этом вопросе в связи с тем, что были приняты закон Российской Федерации и закон Новосибирской области. Они вступили в действие, поэтому необходимо было, чтобы Устав соответствовал законодательству. По сути это формальная процедура: сегодня на сессии Устав был изменен. Что касается следующих выборов мэра города Новосибирска, он будет избираться Советом депутатов города Новосибирска. Сначала кандидаты будут проходить конкурсную комиссию, будут отбираться, а потом эти кандидаты будут представлять свои программы на сессии Совета депутатов города Новосибирска. И депутаты будут принимать решение, кто станет управлять городом, - подчеркнул Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска.

Напомним, срок полномочий мэра, которого согласно изменениям в Уставе изберут депутаты, - 5 лет. За это время глава города должен будет доказать свою эффективность, чтобы претендовать на повторное избрание. Важный плюс в этом подходе: Совет депутатов города Новосибирска сможет еще более слаженно сотрудничать с мэром, выстраивать концепцию развития столицы Сибири. И сообща они смогут найти верный подход к решению важных задач, стоящих перед городской властью.

РАЗЖАЛУЮТ ЗА ПРОГУЛЫ

В Устав внесли и еще одно значимое изменение. Депутат Совета депутатов города Новосибирска будет лишен мандата, если он полгода не работал на округе и не участвовал в заседаниях Совета депутатов города Новосибирска.

- Депутаты, которые отсутствуют без уважительной причины в течение 6 месяцев, не принимают участия в работе сессии Совета депутатов города Новосибирска, лишаются полномочий как депутаты. На мой взгляд, абсолютно правильное решение Государственной думы, потому что некоторые избранники не работают с избирателями и вообще находятся за границей. Соответственно, необходимо избирать новых людей, которые будут работать на территории избирательного округа и заниматься проблемами, отвечать на вопросы жителей. Кроме того, будут принимать активное участие в сессиях, комиссиях, организовывать рабочие совещания с чиновниками и принимать жителей на территории, - сказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Что это значит для избирателей? Теперь не будет такого, что человек, который долгое время находится вне города, пропускает сессии, не решает проблемы новосибирцев, будет являться депутатом на округе. Наоборот, депутат будет постоянно находиться в контакте с горожанами, знать проблемы своего округа и сможет максимально эффективно осуществлять наказы избирателей. А значит, поможет горожанам сделать жизнь на округе более комфортной.