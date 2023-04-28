4 способа сэкономить, покупая новостройку по ипотеке в Новосибирске

Радости в новоселье будет больше, если купить квартиру экономно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Даже в продуктовом магазине покупатели присматриваются к скидкам и акциям. Тут пятнадцать рублей сэкономишь, там двадцать… Деньги не огромные, но они точно пригодятся. И только представьте, какой внушительной будет экономия, если так же рачительно подойти к покупке жилья. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера расскажем, как можно уменьшить эти траты. Нет, мы не предложим сократить расходы за счет квадратных метров или комфорта. Пользуясь этими рекомендациями, вам не придется жертвовать уютом.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

ИЩИТЕ ВЫГОДНЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

В классическом представлении покупателей идеальная квартира расположена в центре города. Логика в этом есть — много маршрутов общественного транспорта, торговых центров. Не хочешь готовить — махнул через дорогу на фудкорт, а пожелал духовной пищи — рядом филармония. В центре Новосибирска есть и театры, и бизнес-центры.

Однако сейчас и на периферии нашего города можно найти отличную инфраструктуру — социальную, транспортную, деловую. И сетевые магазины, и школы с поликлиниками на окраине города могут ничуть не уступать «центральным». Более того, в спальном районе вы избежите повышенного шума и, может быть, расположитесь поближе к уютным паркам и скверам. А вот стоимость жилья, как правило, будет заметно ниже.

В помощь вам — сервис Домклик. На интерактивной карте можете посмотреть, чем хорош тот или иной микрорайон города. А заодно — сравнить цены на жилье.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Скидки бывают не только на прилавках с шоколадками и кофе. На ипотечном рынке они тоже есть: это льготные ипотечные программы.

Сейчас для россиян доступна ипотека с Господдержкой по ставке (в Сбере) — от 7,7% на покупку квартиры или загородного дома от застройщика. Если в вашей семье есть маленькие Сашка или Наташка, а то и оба сразу, — выйдет еще дешевле: ставки по семейной ипотеке стартуют от 5,7%. Ну а если вы дружите со скриптами, бэкапами и прочими терабитами — выйдет максимально бюджетно: ипотека для специалистов IT — от 4,7%. А вот для удобства — полный список программ Сбера с условиями от сервиса Домклик.

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ПОКУПАЙТЕ ЗАРАНЕЕ

Пока дом не построен — квартиры в нем, как правило, стоят меньше. И чем раньше вы готовы заплатить за будущее жилье, тем дешевле выйдет покупка.

Еще пять лет назад вкладываться в квартиру на стадии котлована было боязно. А если не достроят? А если глава компании прихватит денежки и улетит пировать на них куда-нибудь в солнечный Мандалай или в Гваделупу?

Сейчас такие риски — минимальны. По действующему закону застройщик не получает деньги покупателя, пока не впустит на новоселье. Средства хранятся в банке на так называемом эскроу-счете. О том, как это все устроено, можно подробнее прочитать в журнале Домклик.

В Новосибирске строительный рынок — довольно активный и разнообразный. Застройщиков, которые продают квартиры задолго до сдачи, хватает. Так что выбор у вас богатый. Правда, важно учитывать, что с введением системы эскроу-счетов рисков стало гораздо меньше… но и выгадать, как раньше, чуть ли не половину стоимости квартиры, покупая ее на стадии котлована, уже не получится. Тем не менее кое-что на ранней покупке жилья сэкономить можно. А заодно и выбрать самую удачную планировку. Это ведь тоже выгодно.

Фото: Shutterstock

ПОЛУЧАЙТЕ «КЕШБЭК»

В России покупатель недвижимости может получить налоговый вычет — 13% от потраченных на новоселье средств. Правда, не всех сразу, а в пределах двух миллионов. Этакий кешбэк от государства. Максимальная сумма этой компенсации — 260 тысяч рублей, что, согласитесь, весьма ощутимо.

Но ведь это еще не все. Вычет можно получить и с суммы процентов, выплаченных вами в процессе ипотеки. Здесь «потолок» цифр для расчета выше — 3 миллиона. В общей сложности (вычет за покупку квартиры и проценты) новосел может вернуть до 650 тысяч рублей. Разумеется, это действует для тех, кто получает зарплату по закону — в белую.

Чтобы вам проще было изучить вопрос — держите ответы на главные вопросы о вычете с ипотеки. Вооружайтесь информацией, изучайте и пользуйтесь экономией.

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