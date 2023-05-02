Всё о тротуарной плитке: как выбрать, уложить и правильно ухаживать

Плитка на придомовой территории создает уют и прядок. Фото: «ЖБИ Сибири»

Секреты выбора, оценки качества и расчета материалов для мощения тротуарной плиткой «Комсомольская правда» узнала у генерального директора производства «ЖБИ Сибири» и бренда «Алом» Кирилла Овсянникова.

ГОТОВИМ ОСНОВАНИЕ ПОД ПЛИТКУ

Эксперты советуют мостить придомовую территорию в теплое время года. Почему? Практика показывает, так плитка пролежит дольше. Можно уложить ее и зимой, но только если вы заранее подготовили основание под укладку, позаботились о дренажной системе. В холода плитку укладывают крайне редко: стоимость работ выше, нужно применять обогрев, и никто не даст гарантий, что весной покрытие не пойдет волнами.

- Как правильно укладывать плитку? Что учитывать: грунт, уклон участка?

- Грунт в местах мощения обязательно нужно удалить и заместить более плотным материалом: отсевом, мелким щебнем. Обычно снимают 300 - 350 мм грунта и заполняют на эту высоту отсевом, затем уплотняют. Замена грунта обеспечит отсутствие пучинистости (когда неплотный грунт промерзает и происходит вспучивание самой плитки). Обязательно удалите остатки корней, пней. Если есть значительный перепад высот, лучше его нивелировать. А для того чтобы вода не застаивалась, стекала с замощенного тротуара, мы рекомендуем соблюдать минимальный уклон от 1 градуса на метр.

Плитку лучше мостить под небольшим уклоном. Фото: «ЖБИ Сибири»

- При мощении нужно делать дренаж?

- Дренажная система необходима, если грунтовые воды подходят близко к слою, который укладывают в качестве основания под плитку. В дренажную систему входят гофрированные трубы либо подземные лотки, они позволят направлять и выводить грунтовые воды из-под основания мощеной поверхности.

- Сложно ли работать именно с плиткой? Требуются ли какие-то особые навыки? Какие материалы понадобятся при укладке?

- Никаких особых трудностей при укладке нет, нужно лишь знать технологию, обладать некоторыми навыками и иметь под рукой нужный инструмент.

Если кладете плитку на бетонное основание, дополнительно нужно подготовить армирование. Понадобятся пластиковые стульчики, фиксаторы, которые создадут зазор между основанием и обеспечат высоту для армирования в теле бетона. Армирование обычно делается из проволоки 8 мм и сетки с шагом 100х100 мм.

РАССЧИТЫВАЕМ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

Для того чтобы рассчитать, сколько материалов понадобится, нужно прикинуть конфигурацию мощения: будет ли она включать деревья, кустарники, какие-то объекты. Затем нужно вычислить периметр, чтобы понять, сколько погонных метров бордюра необходимо. Площадь высчитывают, чтобы знать, какое количество плитки закупать.

ЖК Лапландия, Барнаул. Фото: «ЖБИ Сибири»

Как вычислить количество материала для засыпки основания? Для этого глубину основания (обычно она составляет 300 - 350 мм, если используется отсев) умножают на площадь. Если умножить полученный результат на коэффициент 1,6 (насыпная плотность), получится объем материалов в тоннах.

Не забывайте про выравнивающий слой из сухой смеси цемента и песка. Ее берут в соотношении 50/50 и укладывают толщиной 20 - 30 мм. Объем рассчитывают аналогично материалу для засыпки.

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПЛИТКУ

На крупных заводах все параметры плитки контролируют отделы ОТК и лаборатории. Фото: «ЖБИ Сибири»

По словам Кирилла Овсянникова, у правильной плитки должен быть технический паспорт, где указаны ее физико-механические характеристики. В паспорте на плитку, помимо прочего, должны быть указаны характеристики прочности и морозостойкости.

- Морозостойкость определяет количество переходов температуры через ноль в плюс и минус. Показывает способность плитки выдерживать нагрузки с расширением при замораживании влаги и сужением при оттаивании. Это как раз и определяет ее долговечность. Грубо говоря, «морозостойкость» равно «долговечность». Минимальный показатель морозостойкости должен быть 200 циклов: плитка с таким показателем при правильной эксплуатации верой и правдой прослужит до 50 лет, - поясняет Кирилл Овсянников.

Один из решающих факторов при покупке плитки - гарантия. Согласно ГОСТу она должна быть не менее 3 лет. Стоит проверить на сайте ФНС, как давно производитель плитки на рынке. Если недавно - сможет ли он обеспечить заявленную гарантию?

- Изучите сайт производителя, ассортимент, поищите отзывы, посмотрите на сайте реализованные проекты, а еще лучше - походите по городу по объектам, где лежит эта плитка, и посмотрите на нее вживую. Весомый аргумент в пользу производителя - доставка товара, это говорит о том, что компания серьезная, ценит клиентов, - рекомендует наш эксперт.

• Возьмите плитку от разных производителей в руки и определите, какая из них тяжелее. Та, что тяжелее, имеет более высокую плотность, у нее выше показатель по прочности и морозостойкости.

• Посмотрите плитку в месте распила: внутри не должно быть включений из палок или камней, а также пустот.

• Попробуйте поцарапать поверхность плитки, чтобы понять, крошится ли она. Следы от царапин не должны быть глубокими, поверхность не должна сыпаться.

• На лицевой поверхности плитки не должно быть ржавчины.

• Допускается наличие высолов - это такой белесый налет, который появляется при реакции цемента с водой. Высолы показывают, что в плитке есть цемент.

Одно из распространенных заблуждений: белые пятна на плитке - это плохо. Кирилл Овсянников утверждает, что они, наоборот, указывают на качество продукции:

- Если после дождя на свежеуложенной плитке не выступили высолы, значит, в ней нет цемента либо его там недостаточно. Такая плитка быстро разрушится. Если высолы есть, это гарантия того, что в плитке есть цемент. А цемент - основное связующее вещество между натуральным заполнителем, песком, щебнем. Белесый цвет дает свободный кальций, который содержится в цементе, он растворяется, соединяясь с водой. Высолы на эксплуатацию и свойства плитки никак не влияют, со временем исчезают, смываются дождем.

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Укладывая плитку в теплое время года, помните о холодах. Посещая театры, другие общественные пространства, вы могли заметить, что площадь вокруг них вымощена мраморной плиткой. Зимой она нередко превращается в каток, идти по которому приходится мелкими шажками, чтобы не поскользнуться и не упасть. Очень гладкая поверхность также получается при производстве вибролитой плитки, где идеальной гладкости добиваются полным удалением из плиточной смеси пузырьков воздуха.

Эксперты обращают внимание: более благоприятна для эксплуатации и менее травмоопасна вибропрессованная продукция с шероховатой поверхностью. Она лучше всего подходит для мощения территории частного дома.

Что пойдет на пользу плитке? Эксперты рекомендуют покрывать плитку специальным гидрофобным составом типа «мокрый камень». Он не только защищает поверхность, но и создает дополнительную эстетику: капли воды не впитываются и очень красиво выглядят на поверхности.

КАКАЯ ПЛИТКА СЕЙЧАС ПОПУЛЯРНА

Плитку «Алом» выпускают на заводе с более чем 20-летней историей. Увидеть замощенные этой плиткой объекты можно в Новосибирске у новой Ледовой арены, в сквере имени Кирова, в Заельцовском парке. В Кемеровской области - в парках «Юбилейный», «Металлург». В Республике Алтай плиткой компании вымостили набережную реки Маймы, в Алтайском крае - парки «Юбилейный», «Мизюлинская роща», набережную Оби. Это лишь малая часть общественных территорий и пространств, которые благоустроили с помощью «Алом».

«Мизюлинская роща» в Алтайском крае. Фото: «ЖБИ Сибири»

Мы поинтересовались, какую плитку чаще всего выбирают клиенты компании при благоустройстве частных территорий.

- При благоустройстве частных территорий чаще всего выбирают плитку мелких форм. Лидер продаж - плитка «Старый город» и «Новый город». Это модульные формы, состоящие из 3 - 4 элементов, которые позволяют делать большое количество вариантов укладки и комбинировать цвета на свой вкус. Самые популярные по цветовому решению - цвета коллекции ColorMix «Алом». С ними всегда можно подобрать цвет, который будет гармонично вписываться и продолжать ваше архитектурное, фасадное решение, - уверен Кирилл Овсянников.

Космические цвета коллекции ColorMix «Алом». Фото: «ЖБИ Сибири»

- Есть ли какие-то особо популярные новинки?

- Есть тренд на экологичность, эстетику: это вдохновило нас на создание новых коллекций «Лунар» и «Гранит». Мы покупаем натуральную мраморную крошку, везем с Урала и добавляем ее на поверхность плитки. Мрамор настоящий, прочный, красивый, переливается на солнышке. Не выцветает, не выгорает, имеет приятную текстуру. Эстетика поверхностей «Лунар» и «Гранит» на порядок выше, чем у обычной плитки!

Текстурные поверхности «Лунар» и «Гранит» красиво переливаются на солнце. Фото: «ЖБИ Сибири»

- Что вдохновляет компанию на новые решения?

- Мы путешествуем по миру: были в Европе, Азии, видели современные производства, объекты, которые оформляются с помощью плитки. Мы хотим сделать в Сибири так же красиво, как в лучших местах нашей планеты. Нам важно оставаться драйверами в благоустройстве городов. Я уверен, что ухоженная территория и благоприятная окружающая среда неразрывно связаны с эмоциональным состоянием человека. Поэтому к окружающей среде, людям мы относимся с большой заботой, вниманием. Хотим, чтобы взаимодействие с торговой маркой «Алом» было комфортным: нам не важно, покупаете вы плитку для города, дома или работы - она вся одинаково хорошего качества.

В «Алом» есть даже линейка экоплитки, в которой совмещены чистота камня и экологичная травка. Фото: «ЖБИ Сибири»

- Как не потеряться в изобилии выбора и подобрать плитку, которая устроит по всем параметрам?

- У нас очень широкая производственная продукция по видам, размеру, фактуре, цвету. Насчитывает десятки тысяч комбинаций. Мы каждый год вводим новые текстуры, цвета, типоразмеры. Для того чтобы потенциальный клиент мог сузить выбор, рекомендуем обращаться к нашим дизайнерам. Они разработают для вас бесплатный дизайн-проект. В качестве исходных данных достаточно указать, где будет лежать плитка, рядом с каким зданием, какой у него фасад. Вам подберут наиболее подходящий, не выбивающийся из общей композиции цвет. Сделают варианты раскладки тротуарной плитки с разными типоразмерами. Заказ вы оформите, только когда подберете вариант, который вас полностью устроит.

Каждому клиенту в «Алом» разрабатывают бесплатный дизайн-проект. Фото: «ЖБИ Сибири»

Реклама. ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика»