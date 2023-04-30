Средняя загрузка отелей в Сочи на майских праздниках ожидается до 90 процентов

Фото: «Сочи Парк Отель»

На майские праздники Сочи планирует принять до 260 тысяч гостей. Загрузка отелей в среднем прогнозируется до 90 процентов, - об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Глава города Алексей Копайгородский отметил, что в этот период усилят дезинфекцию не только транспортных хабов, но и объектов потребительской и гостиничной сферы. Это поможет сохранить благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Число заболевших вирусными инфекциями на курорте сейчас ниже среднекраевого.

А вот чтобы не подхватить простуду, эксперты советуют не начинать купальный сезон слишком рано: море еще холодное. Часть отельеров нашла решение этой проблемы, обустроив на своей территории бассейны с подогревом. Эксперты рынка подтверждают: круглогодичные бассейны - один из основных факторов при выборе туристами отеля на майские.

К примеру, в «Сочи парк Отеле» расположено пять открытых бассейнов и здесь ожидают загрузку до 80 %.

Фото: «Сочи Парк Отель»

- Мы понимаем, что наши гости стали более требовательными и хотят видеть на российских курортах сервис международного класса и услуги высшего качества. На этапе открытия нашего отеля после реновации поступали многочисленные вопросы по поводу возможности подогрева бассейнов. Мы приложили много усилий, и с 26 апреля открыли четыре подогреваемых бассейна, пятый откроем в ближайшие дни, уже заканчивается его благоустройство, - сообщил гендиректор отеля Владислав Смирнов.

В гостинично-оздоровительном комплексе отметили, что пользование бассейнами с подогревом включено в стоимость проживания и доступно всем гостям.