Военная техника и участники парада Победы 2023 года в Новосибирске: лучшие места для обзора и порядок движения

В параде будут участвовать больше 2 тысяч человек и 32 машины. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят традиционным парадом войск Новосибирского военного гарнизона. Рассказываем, какой будет военная техника и участники парада Победы 2023 года в Новосибирске.

УЧАСТНИКИ

Во время парада по улицам промаршируют 2,2 тысячи человек.

По традиции откроет парад рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Далее знаменная группа курсантов Новосибирского высшего военного командного училища поднимет Государственный флаг России, Знамя Победы и флаг Министерства обороны РФ. За ними последуют парадные расчеты мотострелковых бригад и дивизий, соединения противовоздушной обороны, парадные расчеты региональных ГУ ФСИН, МЧС, УТ МВД, курсантов и офицеров Новосибирского высшего военного командного училища. Завершат шествие кадеты Сибирского кадетского корпуса и юнармейцы.

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Во время парада по площади проедет 32 единицы техники. Точное описание механизированной колонны организаторы обнародуют ближе к мероприятию.

Пока известно, что парад пройдет без участия авиации. Об этом заявил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев. Однако посмотреть на воздушную технику все-таки будет можно: вне парада над городом пролетят истребители Су-34 местного авиационного завода.

Традиционно в параде участвует и идет в таком порядке следующая военная техника:

- танк Т-34

- бронетранспортеры БТР-82АМ

- боевая машина реактивной артиллерии БМ-21 «Град»

- зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф»

- боевая противодиверсионная машина «Тайфун»

- подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»

- ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая на базе «Урал»

В прошлом году в параде впервые участвовали бронетранспортеры БТР-80.

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДО ОБЗОРА

Лучше всего смотреть парад ближе к площади Ленина. Но попасть туда будет не очень просто: на центральных улицах на время праздника устанавливают ограждения для машин и пешеходов. Неогороженным остается Первомайский сквер, туда можно зайти со стороны улицы Советской. Самые почетные места выделят ветеранам на трибунах: их установят со стороны памятника Ленину.

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