Оцифрованная история: как разузнать о своих предках не выходя из дома

Фото: Государственный архив НСО

На мультимедийном портале Государственного архива Новосибирской области запустили проект «Коллекция метрических книг культовых учреждений». Метрическая книга - главный документ при составлении родового дерева. В нее священнослужители записывали даты рождения, бракосочетания и смерти прихожан. Новосибирские архивисты отсканировали и загрузили на портал все метрические книги области. Доступ к ним платный, получить его можно после регистрации и оплаты в личном кабинете.

КАК РАБОТАТЬ С КНИГАМИ

При регистрации на портале архива требуется указать только фамилию, имя, отчество и номер телефона: на него придет SMS с подтверждением. В дальнейшем разработчики планируют подключить авторизацию с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) через сервис Госуслуги.

Как работать с книгами? Все приходы (церкви) отображаются на интерактивной карте мультимедийного портала. Ищем нужный населенный пункт, кликаем на иконку церкви: открывается окно со списком метрических книг этого прихода. Чтобы просмотреть их, нужно войти в личный кабинет и оплатить услугу доступа. Если не знаете конкретное расположение церкви, воспользуйтесь кнопкой поиска в левом верхнем углу окна карты: укажите любой известный факт о приходе.

Стоимость доступа к оцифрованным документам архива в течение суток составляет 155 рублей, цена за трое суток - 302 рубля, за пять суток - 504 рубля. Также можно заказать скан-образ высокого качества нужных страниц книги на память.

Пользователи могут заказать скан-образ нужных страниц метрической книги на память. Фото: Государственный архив НСО

СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ

Перед работой с архивными документами стоит хорошенько расспросить родственников, чтобы собрать о своем предке максимум информации.

- Бывает, в архив приходят с запросом «у меня есть прадед, вы найдите мне про него все-все». Так делать нельзя. В архивных поисках много нюансов, и, чтобы не тыкать пальцем в небо, запрос нужно конкретизировать. Как минимум нужно выяснить расположение населенного пункта, где жил ваш предок. Поэтому для начала проведите исследование внутри семьи, пообщайтесь с родственниками, после чего можно приступать к более глобальным поискам, - советует заместитель директора Государственного архива Новосибирской области Алексей Чистотин.

Кроме метрических книг, пользователям скоро станет доступен сервис работы с коллекциями книг ЗАГСов. Их уже оцифровывают и наполняют базу данных книгами по 1925 год.

В архиве начали оцифровку документов для базы данных по жертвам политических репрессий. Фото: Государственный архив НСО

НОВЫЕ БАЗЫ И ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Еще один крупный проект архив планирует запустить ближе к зиме: создать базу данных жертв политических репрессий. Доступ к части документов уже открыли, потому что они старше 75 лет - это прописанный в законе срок хранения конфиденциальной информации.

А еще в архиве появится виртуальный помощник.

- Завершился конкурс на разработку государственной информационной системы Новосибирской области «Цифровая архивная платформа». В ней будет реализован модуль единого электронного читального зала и личного кабинета для удаленного доступа к цифровым копиям архивных документов Новосибирской области. Это даст возможность поиска, просмотра электронного документа, использования закладок, проведения оплаты, подачи запросов и отслеживания хода их исполнения, - поделился новостями Алексей Чистотин.

Государственный архив Новосибирской области активно адаптируется к современности. В 2021 году открыл новый выставочный мультимедийный комплекс на улице Фабричной. Расположенные там выставки можно посетить бесплатно: нужно лишь записаться на экскурсию по телефону, указанному на официальном сайте.

А еще архив ежегодно выпускает по 4 - 5 книг, каждая из которых - результат глубокой работы экспертов и архивариусов. Кстати, все они выложены на сайте архива. Изучить их в оцифрованном виде также можно совершенно бесплатно.

Мультимедийный архив Новосибирской области