Билайн раздал лавину гигабайт на GrelkaFest в Шерегеше

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

На втором месте оказался спуск с музыкальными инструментами, на третьем - «Красная дорожка» в вечерних нарядах и коктейльных платьях.

Яркие эмоции участников и гостей от необычных спусков тут же выплескивались в социальные сети. Интернет-трафик во время карнавальных заездов вырастал до двух раз. Только в моменты спусков билайн раздал трафик, эквивалентный 10 тысячам фотографий.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Сотни спортсменов и гостей курорта могли выложить фото и видео в социальные сети или отправить друзьям в мессенджерах на скорости мобильного интернета билайн более 70 мбит/с*. Высокие скорости и уверенность в надёжности мобильного интернета билайн стали возможны здесь благодаря тому, что оператор связи основательно подготовил свою сеть к горнолыжному сезону 2022-2023.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Сегодня покрытие билайн в Шерегеше является одним из лидирующих: стабильный, надёжный и быстрый мобильный интернет 4G LTE остаётся с абонентами во всех популярных локациях курорта.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

В этом году билайн стал партнером фестиваля, и драйв от необычных спусков продолжался в брендированных зонах оператора. Лыжники и сноубордисты могли прыгнуть в бассейн, а все гости - почиллить под DJ-сеты, дополнить свой образ креативным макияжем и сделать фотографии в теплых объятиях апперов (цифровых помощников билайна).

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

____________________

*замеры скорости производились на сайте yandex.ru/internet/ в дневное время 16 апреля на горе Зелёная с помощью смартфона iPhone 13 Pro Max.

Реклама. beeline.ru