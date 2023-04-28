Поликлиника и дороги - Заельцовскому району

Благодаря депутатам в районе стало комфортнее. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска, чьи округа находятся в Заельцовском районе, отчитались о том, какая работа была проделана за 2,5 года, в необычном формате. Расскажем о том, какие эффективные решения были приняты.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Отчетное мероприятие было похоже на торжественное собрание: выступление творческих коллективов, презентация книги, фильмы-отчеты, награждение активистов. Такой формат депутаты использовали впервые - и весьма эффективно. За это время успели показать историю Заельцовского района за последние 2,5 года со всеми важными событиями, которые касаются каждого жителя, - строительство новых школ, поликлиник, ремонт дорог и инфраструктурных объектов, новые клумбы во дворах, добрые фестивали и праздники, новогодние елки. И это далеко не полный список проделанной работы.

- Мы прошли половину пути, срок депутатских полномочий не окончен, и самое время подводить итоги, - считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова. - Первый год работы был самым сложным, надо было присмотреться, а сейчас самое время стартовать в полную силу во вторую половину срока. Социальная тема всегда была одной из важнейших: это про людей, образование, здравоохранение, волонтерские проекты, детские сады, дополнительное образование. Мы стараемся охватить все сферы деятельности. Даже там, где наши полномочия ограничены, все равно стараемся помочь. Над этим и будем работать дальше. В каждом блоке есть ключевые точки, о которых можем говорить. Поликлиника на улице Кубовой стала первой новой поликлиникой, построенной в Новосибирске за последние годы. Проект реализован в рекордно короткие сроки. На улице Ереванской идет строительство поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в сутки. Там будут функционировать отделения для взрослых и детей, оснащенные современным медицинским оборудованием: томографами для КТ и МРТ, аппаратами для рентгена и флюорографии. Этими проектами мы занимались вместе с правительством области. Заслуживают внимания благоустройство и транспортная доступность. В сфере образования на школы выделяются средства на ремонт и оснащение. Мы работали целый год, чтобы обеспечить безопасные школьные маршруты. Была создана рабочая группа, куда входила и я, вместе мы определили болевые точки, где ситуация критическая. Эти проекты мы реализовали на моем округе: в первую очередь был построен тротуар на улице Арктической, около школы № 51 и возле детского сада «Сибирский лучик». Предусмотрен ремонт школ № 58 и 77 на 2023 - 2024 годы. Была сдана в эксплуатацию музыкальная школа № 5.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЕЙ

- В одном депутатском объединении собрались независимые депутаты, которые самостоятельно определяют приоритеты. Планы строим на всех округах: в Заельцовском, частично - Железнодорожном и Центральном районах Новосибирска, - рассказывает депутат Совета депутатов города Новосибирска Степан Сафонкин. - У нас ведутся дорожные работы: масштабная реконструкция улицы Дуси Ковальчук - от площади Калинина до улицы Залесского. Мы отслеживаем гарантийные обязательства подрядчиков, мониторим и участвуем при приемке работ, делаем вырубки. Это знаковые проекты: реставрация площади Калинина, установка стелы трудовой доблести - драйвер, который запускает цепочку проектов. Будут проведены замена асфальтового покрытия, рекультивация земли, разработан целый проект площади Калинина в комплексе и прилегающих к ней улиц. Например, началось благоустройство улицы Перевозчикова, ведутся работы на улице Дачной. Развитие северной части Заельцовского района ознаменовалось строительством нескольких современных спортивных объектов, о которых жители давно мечтали. Одним из знаковых является самый современный в Новосибирске трехэтажный бассейн с физкультурно-оздоровительным комплексом, включающим залы для разных видов спорта, который будет возведен на улице Охотской. Депутаты активно участвуют в развитии спорта на районе, способствуют проведению соревнований по хоккею, лыжных стартов, развитию игровых площадок. И это далеко не полный список.

- В ближайшие 2,5 года в планах продолжать и приумножать то, что уже начали, - говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев. - Для этого необходимо собрать мнения наших избирателей и наметить план на оставшийся срок, чтобы быть более эффективными.