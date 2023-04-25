«Ничего из себя не представляет с точки зрения истории и архитектуры»: ветераны заступились за чиновника, которого обвиняют в сносе стелы в честь Великой Отечественной войны

Поддержать Канунникова пришли многочисленные представители районного совета ветеранов Фото: Мария НОВИКОВА

Глава администрации Центрального округа Новосибирска не признал вину по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы. Процесс по резонансному делу стартовал в Железнодорожном районном суде. Чиновнику вменяют халатность, которая привела к сносу стелы, увековечивающей память о событиях Великой Отечественной войны.

Скандал со сносом стелы, установленной еще в девяностых к юбилею Победы, разразился в Новосибирске прошлым летом и прогремел на всю страну. В соцсетях горожане посетовали, что памятник на Красном проспекте демонтировали, расчищая площадку для строительства гостиницы.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина местные следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков).

Впрочем до суда дошла совсем другая формулировка. К уголовной ответственности за халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ) привлекли 64-летнего главу Центрального округа Сергея Каннуникова.

Судебное заседание, на которое чиновник, кстати, приехал на служебной Тойоте Камри, началось с установления его личности. Затем адвокат Сергея Канунникова попросила приобщить к материалам дела характеристики на подсудимого от глав других районов Новосибирска и руководителей крупных городских предприятий. Кроме того, Ирина Новичкова поставила под сомнение экспертизу, на которой строится всё обвинение.

- Следователь, располагая информацией о наличии профессиональных компетентных экспертов в городе Новосибирске, нелогично обратилась к никому не известному эксперту в Барнауле с минимальным стажем работы и отсутствием опыта проведения подобного рода исследований.

Впрочем, судья отказала в удовлетворении ходатайства стороны защиты о назначении повторной историко-культурологической экспертизы, посчитав его преждевременным.

Известно, что сотрудники региональной прокуратуры трижды отказались утверждать обвинительное заключение по делу Канунникова, не усмотрев в его действиях нарушений закона. Собранные следователями материалы в итоге завизировала Москва (Генеральная прокуратура РФ).

- Канунников вследствие небрежного отношения к службе не организовал подготовку документов о признании права муниципальной собственности на памятник, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, - огласила многостраничный текст гособвинитель.

- Вам обвинение понятно? – обратилась судья к Какнунникову.

- С предъявленным обвинением не согласен, вину не признаю в полном объеме. С момента моего назначения в 2014 году я добросовестно исполнял и продолжаю исполнять свои обязанности.

Поддержать Канунникова пришли многочисленные представители районного совета ветеранов, по инициативе которых стелу с Красного проспекта и решили перенести в более удобное для проведения памятных мероприятий место.

- Демонстрацию на данном объекте не провести, детей туда не подвезти, там негде это совершенно делать, - заявила журналисту КП-Новосибирск Маргарита Еремеева.

- Неудачное месторасположение совершенно, ничего эта стела не представляет с точки зрения истории, архитектуры, скульптуры, - поддержала ее заместитель председателя совета ветеранов Заельцовского района Новосибирска Любовь Корытько.

- В действиях моего подзащитного нет состава преступления - ни объективной, ни субъективной стороны. Ничего. В ходе судебного следствия мы также будем доказывать, что стела не является объектом недвижимого имущества, это движимая вещь. И в материалах дела есть доказательства этому, письменные в том числе, - уточнила в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск позицию защиты адвокат Ирина Канунникова.

Стоит добавить, что после скандала, стелу отреставрировали и вернули на место.

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