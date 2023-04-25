В Новосибирске мама в декрете стала «Леди в погонах»

Победителей наградили в редакции КП-Новосибирск. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Конкурс «Леди в погонах - 2023» проходил на сайте КП-Новосибирск: за три недели, что шло голосование, свои «сердечки» за участниц отдали 285 374 человека. И вот кто получил больше всего читательской поддержки.

I место - Яна Беркетова, радиотелефонист 10 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Яна - мама в декрете, вместе с супругом воспитывает 10-месячного сына Родиона. О себе Яна рассказывает так:

Яна Беркетова Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- Родилась на Севере, после учебы в школе поехала поступать в СГУПС, окончила в 2015 году по специальности «мировая экономика». Пришла в 2016 году на должность радиотелефониста и так и осталась здесь. Мои хобби - пишу стихи и занимаюсь йогой.

Яна добавляет, что голосовали за нее от Якутии от Крыма.

II место - Юлия Васькина, главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 23 по Новосибирской области.

У Юлии группа поддержки тоже была основательной: свои «сердечки» ей оставляли друзья и родные от Санкт-Петербурга до Кемерова. Сибирячка - мама 17-летнего сына Артема.

Юлия Васькина. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- Я люблю фитнес, делаю картины из соломы, летом с удовольствием отправляюсь в походы и на рыбалку вместе с супругом, - говорит Юлия.

III место - Ольга Демидова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства Новосибирской области.

На награждение Ольга пришла вместе со своим главным болельщиком - шестилетним сыном.

- Он сам каждый день заходил на сайт и проверял, сколько у меня голосов, - рассказывает Ольга. - А еще хочет тоже служить в прокуратуре.

Ольга Демидова Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Сибирячка очень любит искусство и в свободное от работы время с удовольствием слушает классическую музыку.

В голосовании Ольгу поддерживали близкие и знакомые от Москвы до Камчатки.

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