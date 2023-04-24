«Он не чувствовал опасности»: 8-летний мальчик, утонувший в СНТ под Новосибирском, был аутистом

Очевидцы рассказали, как погиб 8-летний мальчик-аутист в СНТ под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Очередная трагедия потрясла Новосибирскую область. В субботу, 22 апреля, в СНТ «Заречный» утонул 8-летний мальчик. Сообщалось, что ребенок гулял с родителями по берегу реки. Когда они упустили его из вида, исчез. Нашли сперва следы, ведущие к водоему. А потом из ледяной воды вытащили тельце мальчика. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск свою версию событий.

– То, что говорят, будто мальчик гулял в тот день с родителями у реки, – неправда. Знаю, что он был с мамой на даче. Под ее присмотром гулял на участке. Женщина занималась делами в огороде. Ребенок все время был рядом. А потом вмиг пропал. Мама сразу забила тревогу и пошла его искать, – рассказал КП-Новосибирск знакомый семьи, Иван*.

По словам мужчины, дачный домик семьи расположен рядом с речкой, в двух минутах ходьбы. Женщина сразу же побежала к водоёму.

– Она дошла до дороги к речке, спускаться не решилась, так как следов сына не было видно. Поэтому побежала к дому обратно. В этот момент к ней подошел председатель и сторож. Они начали вместе заниматься поиском. По дороге вдоль речки прошлись в разные стороны, ничего не увидели, после снова встретились. Все вместе решили спуститься к самой речке. Там-то и увидели маленькие следы ребенка на льду, которые заканчиваются и никуда не идут. А также кусок льда отломленный! Они пошли они по льду реки по течению и увидели куртку зацепившуюся о ветки! – уточнил Иван.

По словам мужчины, мальчик страдал аутизмом. Воспринимал реальность иначе, чем обычные дети.

– Вероятно, он не чувствовал опасности. Поэтому так и произошло. Судя по всему, поскользнулся на льдине и упал в воду. Его течение понесло, но недалеко. Курточка зацепилась за ветки, не дала глубоко утонуть, – поделился знакомый семьи.

Ранее о поисках ребенка рассказывали спасатели. По данным МЧС, сообщение о пропаже ребенка в СНТ «Заречный» поступило в 18:00.

– Спустя два часа поисков спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области (АСС) нашли пропавшего ребенка без признаков жизни в полынье реки Иня. По уточненной информации, тело 8-летнего мальчика было обнаружено вблизи Березовского сельсовета в СНТ «Заречный», –говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

В поисках мальчика участвовали силы АСС, ГИМС ГУ МЧС РФ по НСО, а также полицейские.

Известно, это уже третий случай гибели ребенка на воде с начала 2023 года. Ранее КП-Новосибирск писала, как в Колыванском районе утонул 8-летний мальчик. Он переходил с друзьями реку и упал в воду. Выбраться не смог. Другие ребята испугались, бросили друга и убежали. А взрослым о ЧП не сказали. Когда признались – было поздно. Ребенок погиб. Кроме того, в Маслянино на днях утонул 9-летний мальчик. Он уехал на велосипеде гулять и пропал. Тело его вытащили из ледяной воды. 22 апреля его похоронили.

В ГУ МЧС по НСО сообщают, что выходить на весенний лед недопустимо. Также опасно стоять на обрывистом берегу. Он может обвалиться. Взрослым нужно рассказать детям о том, как опасно играть у воды.

– Не допускайте шалостей и пресекайте лихачество. Обрывистый берег, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения у воды может предупредить беду! – предупреждают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве напоминают, оставлять детей у воды без присмотра запрещено.

*Имя собеседника изменено

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