Рота мишек-талисманов ушла на СВО: солдаты получают необычные игрушки из сибирской глубинки - рассказываем, кто их делает

Бабушка и внучка - главные вдохновители. Фото: Предоставлено администрацией гимназии № 1 р. п. Линево/Предоставлено Натальей Борзых

В поселке Линево Новосибирской области семья Борзых шьет для солдат СВО талисманы - игрушечных мишек в военной форме и с повязкой цветов российского флага на рукаве. Идея появилась у одиннадцатиклассницы из гимназии № 1 Ульяны Котовой. Она поделилась ею с бабушкой Натальей Григорьевной Борзых, которая до пенсии вела кружок «Мягкая игрушка» в Линевском центре дополнительного образования детей «Спутник». Пенсионерка девочку поддержала.

Мишек помогает шить вся семья. Фото: Предоставлено Натальей Борзых

- Несколько месяцев назад я узнала, что одна семья в нашем поселке делает для солдат значки. И я подумала, что мы тоже можем делать талисманы. Сразу решили, что это будут мишки, потому что это символ России. Работа закипела, - рассказала КП-Новосибирск Ульяна.

На большой фазенде у бабушки семья открыла мастерскую. У Натальи Григорьевны 8 дочерей и 15 внуков. Свободное от учебы и работы время семья посвящает общему делу.

Вторую партию мишек сшили быстрее. Фото: Предоставлено Натальей Борзых

Первую партию - 40 мишек - мастерицы шили два месяца, потому что многое приходилось делать вручную. Со второй партией работа пошла быстрее - бабушка начала шить комбинезоны мишкам на машинке. А все остальное - руками.

Голову и ручки шьют из меха, одежку - из флиса и камуфляжной плащовки. Фото: Предоставлено Натальей Борзых

- Дочери шьют не все, но помогают: кто материал привозит, кто набивает игрушки синтепоном. Пятеро внуков, кто уже подрос, тоже без дела не сидят, помогают по мелочам, - объяснила КП-Новосибирск Наталья Борзых.

Первая партия талисманов отправилась на фронт в составе гуманитарной помощи. А вторую школьница передала солдату, который приходил к ним в гимназию на встречу с учениками. К мишкам прилагается письмо от бабушки: «Мы с внуками решили сшить вам вторую роту мишек-талисманов. Пусть они помогают вам воевать и защищают вас от напастей». Всего на СВО отправились уже 100 мишек от семьи Борзых.

Внутри посылки - ободряющее письмо для бойцов. Фото: Предоставлено Натальей Борзых

- Когда мы вручили вторую партию солдату, он был так тронут, в его голосе чувствовались слезы. Он передал бабушке благодарность. Потом тетя выложила фото наших мишек на форум, так о них многие и узнали. Нам пишут матери сыновей, ушедших на СВО, благодарят. Это очень поднимает боевой дух солдат, - добавляет Ульяна.

Мишки в составе гуманитарной помощи. Фото: Администрация рабочего поселка Линево

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