«Они приносят детей»: бывшая врач-акушер создает кукол-принцесс из советских мультфильмов - их покупают по всему миру из-за удивительной приметы

Мастер черпает вдохновение из сказок и советских мультфильмов. Фото: Предоставлено Оксаной Дадиани

Жительница Новосибирска Оксана Дадиани с детства мечтала о нарядных куклах, с 5 лет шила им одежду. Выучилась на акушера, создала семью - и вновь влюбилась в кукол в 35 лет. Случайно увидела кукол Тильд на ярмарке около оперного и стала их шить, хобби занимало по 12 часов день. Оксана вдохновлялась советскими мультиками, ее Алисы, Мальвины и Золушки нашли заказчиков по всему миру. Некоторые даже помогли завести детей: женщина хотела девочку, и после покупки куклы рождалась девочка. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Оксана стала кукольным мастером 13 лет назад. Фото: Предоставлено Оксаной Дадиани

Оксана Дадиани с детства мечтала о куклах, их у нее было мало - всего три. Семья жила в доме военных, девочка даже немного завидовала подружкам, которым офицеры привозили красивых кукол из Германии. В 5 лет Оксана стала наряжать свои игрушки: вязала шапочки и свитера, вместе с мамой шила им платья. Потом детские игры отошли на второй план, их вытеснили школа, учеба на фельдшера-акушера. Потом Оксана завела семью, открыла бизнес. И вдруг снова немного вернулась в детство.

- Кукольным мастером я стала совершенно случайно. В 2008 году оказалась на выставке-ярмарке возле оперного театра, увидела там текстильных кукол - это были Тильды. Так вдохновилась, что приехала домой, взяла старую простынь и лоскутки и попробовала сшить такую куклу. Меня переполняли радость и вдохновение, я стала искать выкройки и шить первых кукол - текстильных и очень разных, - рассказала КП-Новосибирск Оксана Дадиани.

Мастер создает лицо - и оживляет куклу. Фото: Предоставлено Оксаной Дадиани

Дома Оксана отвела уголок под мастерскую и стала работать по 8 - 12 часов в день с перерывами на обед и чай. Вскоре она занялась изготовлением сложных кукол - научилась рисовать большие глаза, лепить трогательные лица. Это уже были не просто тряпичные игрушки, а замысловатые принцессы, в которых угадывался стиль мастера. Теперь кукольный мастер может сшить тряпичную куклу за три дня, а на куклу-красавицу уйдет месяц.

- Вдохновение приходило из детства - сказок, советских мультфильмов: «Золотой ключик», «Золушка», «Красавица и Чудовище», «Алиса в Зазеркалье». Трудно предсказать, иногда какой-то образ приходит ночью. Я училась рисовать глаза, рассматривая портреты известных художников, - говорит 49-летняя Оксана Дадиани.

Оксане заказывали сшить целые семьи. Фото: Предоставлено Оксаной Дадиани

Муж сразу поддержал увлечение, сын и невестка стали помогать искать материалы. Внучка была в восторге - трепетно рассматривала лепных принцесс и с радостью играла с тканевыми куклами. За 15 лет Оксана сшила сотни тряпичных кукол и сделала более 50 сказочных. Кукол мастерицы стали покупать коллекционеры по всему миру: из Италии, Франции, Америки, Саудовской Аравии, Германии.

- Особой популярностью пользуются сказочные персонажи: Алиса, Мальвина, Шляпник, волшебные образы принцесс и фей. Много кукол пополнили частные коллекции, иногда люди заказывают куклу с внешностью конкретного человека в подарок, для друзей. Были заказы сделать всю семью полностью. Это всегда очень мило и интересно - создавать каждого члена семьи, похожего на человека, - добавляет Оксана Дадиани.

Тряпичную куклу можно сшить за три дня, на лепную уходит месяц. Фото: Предоставлено Оксаной Дадиани

Увлечение стало мастерством и приносит женщине доход - коллекционеры готовы отдавать за куклу одну среднюю зарплату в Новосибирске. Бывший фельдшер-акушер Оксана признается: рождение куклы происходит во время лепки и росписи лица, это как вдохнуть в нее жизнь. Потом нужно дать кукле свой характер - одеть и научить принимать разные позы.

- Оживают ли куклы по ночам? Не знаю, но часто бывало такое: женщина хочет дочку, и после того, как в семье появляется моя кукла, рождается и девочка. Возможно, это просто связано с визуализацией самой мамы, но все равно мне приятно и радостно, что, возможно, и я была причастна к исполнению мечты, - призналась КП-Новосибирск Оксана Дадиани.

Некоторые куклы Оксаны помогают воплотить мечты будущих мам. Фото: Предоставлено Оксаной Дадиани

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