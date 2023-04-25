Бронированные машины, антидроны, тепловизоры: как новосибирцы помогают землякам в зоне СВО

Слева направо: директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров АИР Константин Терещенко, общественник из Новосибирска Сергей Комлев и гендиректор АИР Александр Зырянов. Фото: Личный архив

- Откликаются те, кто понимает, что происходит, - говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, рассказывая о промежуточных итогах акции и недавней поездки в зону СВО. Подразделениям, сражающимся на передовой, было передано шесть машин, три из которых бронированные.

В каждом из автомобилей - коптеры, антидронные ружья, бинокли, тактические аптечки, пауэрбанки промышленной мощности, а также продукты питания, мобильные бани, окопные свечи и термобелье. Все это было приобретено на средства акции «Рябина», которую Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и Ассоциация «Интеграция» объявили осенью прошлого года, в День народного единства. К весне благодаря акции было собрано порядка 10 миллионов рублей. Причем откликнулись не только представители бизнеса, но и жители области.

«ТАМ ЛЮДИ СОВСЕМ ДРУГИЕ»

- Меня поразили Донецк и живущие там люди. У них каждый день прилеты, а они живут, работают, поддерживают друг друга. Идут по делам, на работу, в кафе. Мы ложились спать и действительно слышали взрывы, - вспоминает Александр Зырянов. - А представьте, они так живут с 2014 года. Там люди вообще другие. По моим ощущениям, именно такими - без надменности и неискренности - и должны быть все. Зачем из себя что-то строить, казаться выше кого-то, если не знаешь, увидишь завтра человека или нет. Там все, как говорится, ходят под Богом. Неважно, бедный ты или богатый.

Акцию «Рябина» поддержал губернатор Андрей Травников. Из Новосибирска автомобили автовозом доставили до Ростова, откуда перегнали в подразделения на передовую, туда, где много новосибирцев. Помощь направилась бойцам в Бахмут, под Кременную, под Авдеевку, в Запорожье и отряду «Сомали» в Донецк.

Автомобили, переданные в зону СВО. Фото: Личный архив

- Все машины прошли техобслуживание, это бронированные инкассаторские «Газели» и УАЗы-«буханки». Сейчас снабжение бойцов стало лучше, но все же не хватает мобильной техники, чтобы быстро доставлять людей и мелкие грузы. Всегда нужны тепловизоры, коптеры и антидроны, это расходный материал. Эти позиции закупали в первую очередь. Сегодня ребята на передовой также просят привозить именно это, - рассказал «Комсомольской правде» Александр Зырянов.

Следующая поездка в рамках акции «Рябина» планируется уже в конце мая. Специалисты агентства поддерживают связь с воинскими подразделениями, поэтому ориентируются на запросы конкретных воинских частей. Передают груз адресно, из рук в руки, отчеты публикуют в соцсетях.

- В Донбассе много моих знакомых из тех, кто ушел добровольцем. Мы поддерживаем связь. Например, известный в Новосибирске общественник Сергей Комлев находится в зоне СВО с марта прошлого года. Он участвовал в штурме «Азовстали», сейчас - под Пологами в Запорожье, где идут ожесточенные бои. В этот раз мы доехали и туда. Кроме того, советник главы ДНР Дениса Пушилина тоже новосибирец, мой товарищ Владимир Васильев, - добавляет Зырянов.

Советник главы ДНР Владимир Васильев и Александр Зырянов. Фото: Личный архив

В сборе средств активно участвовали и представители бизнеса, и простые новосибирцы. Новосибирский патронный завод, Новая лизинговая компания и СК «Райдекс» перечислили по 1 миллиону рублей, некоторые предприниматели передавали свою продукцию, в том числе мобильные бани. Всего в рамках акции бойцам передали 1000 тактических аптечек, 19 коробок дополнительных медицинских препаратов, 20 квадрокоптеров, 5 антидронных ружей, 5 промышленных пауэрбанков, 10 мобильных бань, окопные свечи, сладости и термобелье.

Поскольку груз распределили по шести небольшим машинам, его удалось доставить прямо на передовую.

- Скажите, почему поехали передавать груз лично?

- Иначе переживал бы, как доставили, передали ли тем, кому планировали. А так я спокоен. Взяли у людей деньги, купили, все что обещали, и передали тому, кому обещали.

- Продолжается ли сбор средств?

- Да, мы объявляем новый сбор, хотим закупить больше квадрокоптеров - именно они сегодня особенно необходимы нашим бойцам. Кроме того, нас попросили привезти для госпиталя определенные медикаменты. Там очень много наших земляков: нужно напрячься и помочь, чтобы им было не так тяжело. У нас сборы идут быстро, и те, кто в них участвует, сразу видят, на что, куда и кому уходят средства.

Напоминаем, что поучаствовать в акции «Рябина» и перевести любую сумму на помощь мобилизованным и добровольцам может каждый. Сделать это можно по реквизитам:

Наименование организации: НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ

ИНН/КПП 5406023921/540101001

Расчетный счет: 40703810644050004119 в ПАО «Сбербанк»

Корреспондентский счет: 30101810500000000641

БИК: 045004641

Назначение платежа: Пожертвование «Рябина»

Также пожертвование можно перевести по номеру карты или на сайте Ассоциации «ИНТЕГРАЦИЯ».

Номер карты для перевода: 2202206134142996

Задать все вопросы можно по телефону 8-800-707-78-07. Отчеты о том, как проходит акция, публикуются в социальных сетях акции в Телеграме и ВКонтакте.