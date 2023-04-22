«Говорит нараспев, осунулся»: мужчина, четверо суток блуждавший по лесу в Новосибирской области, попал в больницу

Мужчина, четверо суток блуждавший по лесу в Новосибирской области, попал в больницу. Фото: предоставлено егерем Андреем Зайковым.

Мужчину, заблудившегося в лесу под Новосибирском, положили в больницу. Виталий, инвалид с детства, потерялся 14 апреля. В тот день уехал на заработки и пропал. Четыре дня сибиряк плутал по заснеженному и морозному лесу. 18 апреля чудом вышел к егерям. Те отогрели мужчину и отвезли домой к матери. О состоянии мужчины КП-Новосибирск рассказали его близкие.

ЕЩЕ БЫ НОЧЬ, И ОН ЗАМЕРЗ

Когда Виталия нашли и привезли домой, он не мог говорить. Речь пропала от сильного стресса. Как он блуждал по лесу, мать знала только со слов егерей. Немного придя в себя, Виталий рассказал подробности.

– 14 апреля он уехал на заработки. Но до назначенного места не добрался. Его должны были встретить возле Карасево и проводить. Но они его довезли не до самого пункта назначения. Объяснили ему, что до деревни, куда он направлялся, надо было идти через поле и лесок. Но Виталий заплутал в лесу, так как места ему незнакомые. Не вышел до деревни. Стал смотреть по сторонам, растерялся. Говорит, что ему было очень страшно, – поделилась с КП-Новосибирск подруга матери Виталия.

То, что мужчина выжил, настоящее чудо. Он был легко одет, в тонкий камуфляжный костюм. И четыре дня, пока бродил по лесу, ничего не пил и не ел, кроме снега. Спал на сосне, чтобы не лежать на земле.

– Егеря, на которых вышел Виталий, сказали матери, что сына нашли вовремя. Говорят, если бы его в тот день не обнаружили, и он остался бы в лесу еще на ночь, то замерз бы насмерть. Было очень холодно.

Кроме того, в том месте, где бродил мужчина, водятся рыси. Они могли его разорвать.

ГОВОРИТ С ТРУДОМ, НАРАСПЕВ

19 апреля Виталия доставили в Сузунскую больницу. После осмотра госпитализировали в терапию. Речь к нему, говорит соседка, полноценно еще не вернулась.

– Он сперва-то вообще молчал. А сейчас говорит с трудом, нараспев. Я слышала, как он с Валентиной по телефону разговаривал: медленно, растягивая слова… Так говорят еще люди, перенесшие инсульт. Фельдшер, который осматривал Виталия, сказал, что это от стресса. И что речь должна нормализоваться со временем. А еще он сильно осунулся, похудел, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

В больнице Виталию осмотрели руки. К счастью, сильного обморожения не диагностировали.

– Руки у него не только от холода опухли. Он еще их обцарапал об сосну, на которой спал. Он же крепко за ствол держался. В больнице руки ему обработали, забинтовали. Это не обморожение, скорее всего, – делится соседка семьи.

Женщина добавила, что у Виталия выявили сильное переохлаждение и стресс. В понедельник мужчину осмотрит врач, скорректирует лечение и даст прогнозы по дальнейшему восстановлению.

– Фельдшер говорит, что будут делать все возможное, чтобы Виталик как можно быстрее в себя пришел. Он сам по себе творческий. Поет хорошо. Выступает на творческих вечерах у нас, исполняет шансон. Его всегда приглашают. Надеемся, что вернется к прежней жизни. Главное, что живой! – говорит женщина.

Когда Виталия привезли домой, поделилась пенсионерка, он был словно не в себе. А после, как немного пришел в чувства, заплакал.

– Сказал Валентине: «Мам, держи мой проездной, я больше никуда не поеду!». Очень он напугался, – добавила женщина.

По словам пенсионерки, у мамы Виталия тоже теперь сильный стресс, высокое давление. Но несмотря на это она каждый день навещает сына в больнице.

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