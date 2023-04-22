«Мой ребенок преподал взрослым урок»: мать третьеклассницы, из-за которой родители устроили забастовку в элитной гимназии, призвала прекратить конфликт

Мать третьеклассницы, из-за которой родители устроили забастовку в новосибирской гимназии, призвала прекратить конфликт. Фото: предоставлено родителями.

История с забастовкой в новосибирской гимназии №10 получила новый поворот. 22 апреля стало известно об увольнении директора школы. А затем мать третьеклассницы Сони*, из-за которой и разгорелся конфликт, пошла на мировую. Она призвала родителей перестать ссориться во благо детей. Обращение женщина прислала в редакцию КП-Новосибирск.

В пятницу девочка Соня, на которую ополчились и дети, и родители, была на уроках одна. Остальным ребятишкам взрослые велели сидеть дома. Несколько дней родители упорно отыгрывали сценарий: «или девочка уходит, или мы не приходим». Ученица же во время индивидуального обучения сблизилась с классной руководительницей. С той самой, которую мать девочки винила во всех бедах.

– После проведённого учебного дня в школе, в пятницу, моя дочка пришла домой в хорошем настроении и сказала, что учительница очень изменилась, стала доброй. Моя дочь попросила дать ей ещё один шанс, – рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Женщина добавила, что дочка слепила из пластилина фигурку учительницы, а для нее красивый дом. В понедельник она планирует вручить презент педагогу.

– Я поняла, что мой ребёнок преподал нам всем взрослым урок доброты и великодушия. Соня с учителем вместе ходили на обед в школьную столовую. Шли с гордо поднятой головой, держа друг друга за руки, – делится мать третьеклассницы.

Наталья заявила, что снимает все претензии к педагогу. Которых, кстати, было предостаточно.

– Делаю это ради желания своего ребёнка. А также призываю всех родителей в понедельник вывести всех детей на учёбу, прекратить забастовку, – призвала женщина.

Она подчеркнула, что делает такое заявление исключительно ради детей. Именно они, по мнению Натальи, должны объединить взрослых. Помочь им забыть обиды и разногласия, начав все с чистого листа.

– Нужно забыть личные амбиции и выйти достойно из этой ситуации, – уверена сибирячка.

Напомним, что намерения у родителей третьеклашек серьезные. Взрослые встали в позу и непреклонны в своих убеждениях. Они требуют, чтобы Соню, которая, по их словам, терроризирует одноклассников, перевели в другой класс. Они обвинили девочку в рукоприкладстве, создании неприличного чата, распространении снюса… А ее маму в непрекращающихся скандалах с классным руководителем с вызовом полиции. Кстати, директора, допустившего подобное в школе, уже уволили. А департаменту образовании мэрии представление внесла прокуратура. Первый взрослый бросил фразу: «Мирись-мирись, больше не дерись». Чем ответят на нее другие родители – пока неясно.

* - имя ребенка изменено.

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