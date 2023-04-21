«Ради дочки продали дом, машину, взяли кредит»: российские врачи спасают девочку из Киргизии от опасной опухоли

Огромная опухоль угрожала жизни ребенка. Фото: Предоставлено родителями девочки

Маленькая Мадина из Киргизии заболела год назад. Сначала на лбу появилась большая шишка, потом врачи признали ее доброкачественной опухолью. В Бишкеке девочке сделали две операции, но шишка появилась снова и оказалась опасной остеосаркомой, которая разрушала височную кость. Родные продали дом, машину, взяли кредит - собрали 2 миллиона на лечение дочери в новосибирской клинике имени Мешалкина. Девочке провели сложнейшую операцию, поставили имплант в череп и даже пригласили на передачу Елены Малышевой. Но у семьи кончились деньги, а для лечения нужно еще более 300 тысяч рублей. Пока родители и благотворительный фонд пытаются найти средства для спасения, малышка продолжает жить и мечтать. Ее история - в материале КП-Новосибирск.

Шишка на голове оказалась опасной остеосаркомой. Фото: Предоставлено мамой девочки

ШИШКА НА ЛБУ

Маленькая Мадина Тажибаева из Киргизии заболела в марте прошлого года. Первоклассница вернулась из школы, и мама Наргиза заметила на лбу дочери шишку, которая болела и беспокоила девочку. Ее отвели к местному врачу, тот понаблюдал и через пару недель направил на томографию. Исследование показало, что это опухоль и ее надо оперировать. Наргиза с дочкой поехали в больницу из родного города Базар-Коргона в Бишкек.

- Врачи сделали биопсию опухоли, провели гистологию и сказали, что опухоль доброкачественная. В апреле опухоль удалили, но через месяц она выросла вновь. Опухоль снова удалили, уточнили диагноз: менингиома (опухоль мозга). В Бишкеке врачи не имели возможности продолжать лечение и хотели отправить нас в Турцию, но друг семьи посоветовал клинику имени Мешалкина в России, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Наргиза Апсаматова.

Страшный диагноз перевернул жизнь семьи. Папа Мадины работает монтажником окон, мама бросила учебу в медучилище - надо быть с дочкой. Молодая семья стала собирать деньги на операцию.

- Мы продали ради лечения дочки дом, машину, взяли кредит - собрали около 2 миллионов в переводе на рубли. Помогали родственники, в Новосибирске нас встретил дядя. В июле 2022 года мы попали в клинику имени Мешалкина, после второй биопсии и гистологии поставили уже окончательный диагноз: остеогенная саркома, которая разрушает кости. Ни о какой доброкачественности речи уже не шло. В августе дочку положили в больницу на химиотерапию, прошло уже семь блоков лечения. Было тяжело с этим справиться: у дочки были судороги, волосы выпали, - сдерживая слезы говорит мама девочки Наргиза.

Врачам пришлось поставить имплант взамен пораженной кости. Фото: Предоставлено мамой девочки

ИМПЛАНТ ВМЕСТО КОСТИ

Врачи клиники имени Мешалкина провели уникальную операцию - удалили пораженный участок кости в левой височной области, заменив его специальным имплантом. Мама вспоминает: первый этап операции длился 5 часов, второй - еще 2 - 3 часа. Операция сложная, обычно их делают в федеральных центрах в Москве. Маму с девочкой даже приглашали на съемки передачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой, но здоровье не позволяло перелеты.

Уже с 25 апреля восьмилетнюю Мадину вновь госпитализируют: ей предстоит пройти 2 - 3 блока химиотерапии, а на сентябрь запланирована вторая операция. Мама девочки Наргиза просит помощи: на лекарства для химиотерапии нужно более 300 тысяч рублей, которых у женщины нет. Лечение для семьи иностранцев полностью платное.

- У дочки остался большой шрам справа, правый глазик стал косить. Но Мадина - сильная девочка, она не поникла. Целыми днями рисует, поет песни, любимая певица у нее Милана Хаметова (13-летняя звезда TikTok и YouTube с 5 миллионами подписчиков. - Ред.). Мадина мечтает попасть к ней на концерт, когда вылечится, - призналась КП-Новосибирск мама девочки Наргиза. - Пожалуйста, помогите вылечить дочку.

Семья Мадины продала дом, авто и взяла кредит ради спасения малышки. Фото: Предоставлено мамой девочки

Семья уже обратилась в благотворительную организацию «Самое Светлое Самое Родное». Там объявили сбор для Мадины.

- Наргиза искала помощи и вышла на нас. Мы - общественная организация родителей детей, которые прошли путь онкологии: собираем игрушки, проводим дни рождения и украшаем больничные палаты, помогаем найти препараты, пройти медобследования. Мы не смогли пройти мимо, - добавила КП-Новосибирск волонтер организации «Самое Светлое Самое Родное» Евгения.

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