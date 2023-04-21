Новая поликлиника - Октябрьскому району!

Игорь Титаренко побывал на стройке. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко (депутатское объединение «Единая Россия») проконтролировал ход строительства поликлиники № 2 на улице Т. Снежиной в Октябрьском районе. Проверка прошла в рамках проекта «Партийный десант»: его цель - контроль строительства, реконструкции, капремонта социально значимых объектов.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Строительство поликлиники начали по наказам избирателей. Жители региона подавали свои предложения в режиме онлайн, в анкетах, которые можно было получить в социальных учреждениях, и на встречах с кандидатами. Предложения включили в народную программу «Единой России».

- Октябрьский район Новосибирска - один из самых быстроразвивающихся районов города, - рассказывает депутат Игорь Титаренко. - Здесь вводятся сотни тысяч квадратных метров жилья. Я сказал бы, что центр города плавно переезжает в Октябрьский район. Строительство одной из семи запланированных поликлиник, поддержанное правительством и губернатором области, ведется в Плющихинском жилмассиве. Здесь растет и количество новых домов, и количество жителей. Новая поликлиника просто необходима, это отмечают не только специалисты, но и проживающие на этой территории новосибирцы. Мы видим, что сегодня объект в высокой степени готовности, идет поставка оборудования и материалов. Я уверен, что к лету сроки должны быть выдержаны, ведь наказы избирателей - это одно из главных направлений в работе.

ПОЯВЯТСЯ УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Новое отделение городской поликлиники № 2 рассчитано почти на тысячу посещений в смену и сможет обслуживать более 50 тысяч жителей микрорайонов Плющихинский и МЖК. По словам главврача городской поликлиники № 2 Игоря Сабурова, сейчас пациенты проходят лечение в старой поликлинике по адресу: улица Лазурная, 20/1. Она рассчитана на 250 посещений в смену, фактически нагрузка превышена в 3 раза - поликлиника принимает 680 пациентов.

В новом здании появится высокотехнологичное оборудование, такое как МРТ и КТ, маммограф, аппараты флюорографии и ультразвуковых исследований. Здесь откроют круглосуточное травматологическое отделение с рентгеном, будут работать узкие специалисты: онколог, оториноларинголог, ревматолог и другие.

Обеспечение 100-процентной доступности первичного звена здравоохранения включено в народную программу партии. Работа кипит, на площадке строительства занято почти 300 рабочих и специалистов. Уже завершены работы по штукатурке стен, монтажу окон, стяжке пола, смонтированы лифты. Ведется монтаж навесного фасада, внутренняя чистовая отделка: укладка плитки, окраска стен и потолков. Завершаются работы по наружным сетям, начат монтаж ограждений на лестничных клетках и алюминиевых светопрозрачных конструкций. В начале мая планируется приступить к благоустройству территории. Общая строительная готовность объекта - около 70 процентов. Игорь Титаренко считает, что есть некоторые недочеты, но уверен, что подрядчики закончат работу в срок и поликлиника начнет работу уже в этом году.

ЖИТЕЛИ ЖДУТ ОТКРЫТИЯ

Открытия нового здания с нетерпением ждут местные жители. Многодетная мама Елена Сергеева живет в доме № 31/4 по улице Т. Снежиной 4 года.

- Мы, жители, очень ждали, когда появится поликлиника. Здесь все будет в одном месте, - делится радостью Елена Сергеева. - Сегодня дочери нужно пройти комиссию для устройства в детсад. Придется посетить поликлиники по нескольким адресам: на улицах Б. Богаткова, Лазурной… Так что мы с нетерпением уже ждем, когда все откроется здесь, у нас, в одном месте.

Подрядчик, «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС», пояснил, что в рамках реализации проекта вносились определенные корректировки, что повлияло на сроки сдачи всех семи объектов. В связи с необходимостью наращивания поликлинической мощности в ряде районов города были значительно увеличены площади некоторых объектов. В общей сложности площадь увеличилась с 72 до 88 тысяч квадратных метров, что фактически сопоставимо с увеличением всего ГЧП-проекта на еще одну поликлинику.

Поликлиника № 2 в Октябрьском районе проектировались в соответствии с количеством проживающих жителей и с перспективой роста. Игорь Титаренко заверил, что благодаря новому объекту здесь закроют потребность населения в медицинской помощи.