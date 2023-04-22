Кладовая информации и богатый выбор: в Новосибирске состоится выставка франшиз

Фото: Предоставлено компанией Franch Region

Выставку франшиз проводит Franch Region - единственный организатор региональных выставок-конференций по франчайзингу в России и странах СНГ. Участников и посетителей ждут в Marins Park Hotel (Вокзальная магистраль, 1).

Кому точно будет интересна выставка франшиз? Инвесторам, стремящимся выгодно вложить свободные средства, успешным компаниям - франчайзерам, заинтересованным в расширении бизнеса и освоении новых регионов, начинающим предпринимателям, выбирающим направления и идеи для построения финансового благополучия, состоявшимся предпринимателям, готовым дополнить и расширить возможности бизнеса. Таким образом, бизнес по франшизе представляет интерес для подавляющего большинства экономически активного населения страны. Осталось только определиться, в какой роли каждый себя видит и в чем он готов дальше развиваться.

Фото: Предоставлено компанией Franch Region

- Для продавца франшизы наша выставка - возможность найти единомышленников, тех, с кем можно быстро и успешно развивать свою сеть, выходить на новые рынки и, как результат, наращивать прибыль. Чем больше новых подразделений, филиалов, точек открывается в разных локациях, тем более узнаваемым становится бренд. А франчайзи наши площадки помогают выбрать именно то направление и ту компанию, под брендом которой будет максимально удобно, интересно и выгодно развивать свой бизнес. И не просто развивать, а делать это вместе с опытным наставником, который поможет быстрее достичь успеха и не наделать ошибок, - подчеркивает основатель и руководитель компании Franch Region Кира Гофштадт.

Своих франчайзи на площадке выставки будет ждать студия коррекции фигуры WOWBODY-BeautySib, также выступающая генеральным спонсором события. Спонсором выставки-конференции также станет «ФинГрам» - крупнейшая сеть центров по финансовой грамотности для детей и подростков в России и СНГ. Постоянными участниками выставок франшиз (и что показательно - одними из самых активно растущих сетей) являются медицинская лаборатория «Гемотест», российский оператор экспресс-доставки документов и грузов по России и всему миру «СДЭК», магазин постоянных распродаж «МПР». В числе участников также магазин фермерских продуктов из Сибири «Калина-Малина», торговая сеть Novex (франшиза от компании с 32-летним опытом реализации косметики, бытовой химии, товаров для дома и т. д.), «Алгоритмика» (франшиза международной школы программирования и математики), мировой производитель терапевтических аппаратов Ceragem. И это только небольшая часть компаний, уже подтвердивших свое участие в выставке-конференции франшиз.

Фото: Предоставлено компанией Franch Region

И для франчайзеров, и для франчайзи, и для тех, кто пока только думает о том, чтобы попробовать бизнес по франшизе, выставка франшиз от Franch Region интересна тем, что только здесь за короткое время можно получить максимум информации по самым актуальным и злободневным темам и вопросам. Каждая выставка-конференция франшиз от Franch Region - это еще и много специальных гостей - экспертов, готовых дать квалифицированную оценку тех или иных процессов. В частности, в Новосибирске будет возможность посетить мастер-класс по выбору франшизы и получить советы о том, как не нужно упаковывать франшизу, как повысить конверсию в продажу, узнать больше об инструментах, делающих бизнес неубиваемым, и о том, какие возможности и угрозы несет в себе масштабирование бизнеса через франшизу.

Нужно больше информации об участниках, о приглашенных экспертах и темах их выступлений, о том, что еще и где планируется в обозримом будущем в России и за ее пределами? Все это можно найти на сайте Franch Region.