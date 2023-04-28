Новосибирец боролся с распространением персональных данных, а в итоге закрыл родительский чат

Чат был создан для родителей детского сада. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/Галина СИМОНОВА

В Новосибирске отец шестилетней девочки смог закрыть родительский чат. Для этого ему пришлось прибегнуть к помощи Роскомнадзора. Все из-за распространения личных данных в мессенджере. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Дочка новосибирца Вячеслава ходит в детский сад в Калининском районе. С мамой ребенка он в разводе, но в родительском чате состоят оба.

- В родительский чат прислали ссылку на гугл-документ и попросили срочно заполнить его. Я открыл форму, а там просят указать, чьи члены семьи участвуют в СВО и в каком статусе. Я удивился и написал, что подобные просьбы недопустимы. Нужно все срочно удалить! - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, отец девочки. - Я не хотел закрывать чат - я боролся с распространением персональных данных, которое запрещено законом.

Мужчину смутило то, что подобная информация об участниках является закрытой, а тут все видят такую личную информацию. Непонятно, где и как списки будут храниться, к кому попадут потом в руки.

Ответ Роскомнадзора. Фото: предоставлено Вячеславом

Но просьбу Вячеслава будто не услышали, гугл-документ не удалили. Мужчина обратился в Роскомнадзор.

- Я проконсультировался, что подобный сбор информации недопустим. Как оказалось, распоряжение о заполнении этого документа было спущено из администрации района: чиновники хотели узнать, кому требуется матпомощь, и оказать ее. Дело благое, но выполнили распоряжение небезопасно, - продолжает отец девочки. - Тем более эти списки хранились на незащищенных сервисах.

На жалобу мужчины откликнулся и Роскомнадзор, постановив удалить заполненные анкеты.

- Информация также удалена из облачного хранилища. По данному факту старшему воспитателю, которая исполняла обязанности заведующей во время ее отпуска, вынесено дисциплинарное взыскание в форме замечания, - сообщили Вячеславу в Роскомнадзоре. - С педагогическим составом проведена беседа.

После этого, как говорит мужчина, воспитательница вовсе удалила чат.

- Я знаю, что есть и другой родительский чат с воспитателем, но в другом мессенджере. Я в нем, правда, не состою, - подытоживает Вячеслав.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Сергею Федорчуку, министру образования Новосибирска, чтобы узнать, не запрещены ли родительские чаты вообще.

- Родительские чаты не запрещены. Их могут вести учитель или воспитатель. Обычно в таких чатах выкладывается информация о собраниях, школьных мероприятиях. Если же чат родительский, без учителя, то мы это не контролируем, - пояснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук.

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