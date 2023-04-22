«Я заплакала, а пес начал меня целовать»: чихуа-хуа Пантелей, застрявший в Таиланде на три недели, вернулся в Россию

Пантелей уже в Новосибирске. Фото: предоставлено хозяйкой собаки.

Злоключения пса-аутиста Пантелея, застрявшего в Таиланде, подошли к концу. Напомним, новосибирцы Кира и ее муж прилетели с восьмилетним чихуа-хуа на отдых в Бангкок. Они не знали, что нужно было оформить пермит - справку на выезд животного. Без нее пса не выпустили из страны. Сибиряки узнали об этом прямо перед вылетом в аэропорту, остаться с Пантелеем они уже не могли и очень переживали, ведь собака у них с особенностями: животное - аутист.

Пса в Таиланде на две недели приютила неравнодушная русская девушка, а Кира начала разбираться с документами.

- Через русских, живущих в Бангкоке, я нашла человека, который занимается конкретно перевозкой животных из Тая. Зовут его Сергей. Рассказала ему, что у нас произошло. Он успокоил, что ситуация не такая страшная. Сходил в карантинную службу, сказал, что вывезти собаку можно без меня, - говорит Кира. - Но мы решили не рисковать, и я все-таки полетела в Таиланд. По прилете созвонилась с Сергеем, выслала ему документы, он еще раз все проверил, договорились встретиться 18 апреля.

Сам Пантелей был счастлив, когда снова увидел свою хозяйку.

- Я заплакала. А пес побежал ко мне и начал целовать меня, потом вообще от меня не отходил, - описывает встречу девушка.

Сергей свое обещание выполнил: помог правильно оформить пермит для Пантелея. В день вылета Кира очень переживала.

- В очереди на регистрацию я была одна с животным и очень нервничала, - признается Кира. - А еще прятала Пантелея в пуховике - боялась, что его снова отнимут.

Но к счастью, все обошлось: пес долетел до Новосибирска вместе с хозяйкой.

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Они не знали, что на животное нужно было оформить специальную справку (подробнее).

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