Подростки не сидят в гаджетах, а поют и танцуют!

На концерте выступили школьники и студенты. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

На сцену Дома молодежи Первомайского района - именно там прошел гала-концерт молодежного фестиваля «Творчество без границ» - вышли десятки талантливых ребят. Ученики школ, сузов, техникумов представили поделки, стихотворения, песни и танцы. Как прошел праздник - в нашем материале.

МОЛОДЕЖЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ ТАЛАНТЫ

Творческие фестивали в Первомайском районе имеют богатую историю. Дети постоянно развиваются, появляются новые номера. Одной из главных задач такого фестиваля, по словам Андрея Любавского, депутата Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение КПРФ), является раскрытие талантов детей. Депутатский корпус поддерживает начинающие таланты и помогает Дому молодежи, выделяет средства на развитие материально-технической базы, музыкальные инструменты, подарки для участников конкурса.

- Ребята активно участвуют в фестивале, готовят различные номера. Первомайский район большой, и каждый год количество участников растет, - рассказывает Андрей Любавский. - Одни показывают, что у них за год произошло развитие, другие ставят номер впервые. Радует, что ребята не сидят в телефонах и планшетах, а занимаются в кружках и ведут активную деятельность на территории нашего района. Благодаря активной жизненной позиции наши ребята становятся участниками районных и городских конкурсов и представляют на них Первомайский район. А мы поддерживаем их начинания, это ведь желание не только ребятишек, но и родителей, педагогов.

Андрей Любавский. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Ни один фестиваль не проходит без жюри, в этом году творческие номера фестиваля оценивали начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации Первомайского района, продюсер и режиссер молодежных творческих программ Наталья Матвеева, певица, призер конкурса «Ордынка» Екатерина Рязанова и хореограф, кандидат в мастера спорта по направлению «Хип-хоп» Екатерина Свистунова.

Депутат Андрей Любавский поприветствовал всех со сцены, пожелал получить массу удовольствия и впечатлений, оценить таланты, которые живут здесь же, в Первомайском районе, и пообещал всегда поддерживать юных звездочек со стороны депутатского корпуса.

Концертную программу фестиваля открыли танцевальным номером, который сменили стихотворения, танцы, песни. Выступающие заряжали зрителей позитивными эмоциями. На протяжении всего фестиваля молодежные коллективы с гордостью представляли свой район.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН ПРИНОСИТ МЕДАЛИ В КОПИЛКУ ГОРОДА

По словам Андрея Любавского, мероприятия проходят на территории Первомайского района круглый год.

- Мы ежегодно заливаем зимой две хоккейные коробки, проводим хоккейные турниры, ежегодный чемпионат по мини-футболу на стадионе «Локомотив». Обычно в них принимают участие множество команд, потом они представляют район и на городских футбольных турнирах. Район большой, у молодежи различные интересы. У кого-то это творчество - поют, танцуют, рукодельничают. Кто-то активно занимается спортом - хоккей, футбол, также у нас популярна борьба. На ПАТП-4 600 детишек занимаются самбо, в «Первомайце» тоже 600 детей разных возрастов занимаются и борьбой, и боксом. Наш спортсмен завоевал Кубок мира по самбо, он тренируется в обычной школе у хорошего тренера Сергея Цыганова. Наши спортсмены принесли две медали за первое место и две медали за третье на всероссийских соревнованиях по борьбе. Такие результаты показывает наш центр «Первомаец», - отметил депутат.

Андрей Любавский напомнил, что мероприятия проводят не только для молодежи. Для жителей Первомайки организуют различные праздники с участием общественных организаций, ТОС, совета ветеранов и общества инвалидов.