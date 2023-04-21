Рабочая группа по СВО: введены новые меры по обеспечению социальной защиты военнослужащих и их семей

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

По сообщению сайта «Единой России», статус ветеранов боевых действий получат ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года. Этот законопроект рабочей группы по вопросам СВО принят Госдумой единогласно и в ближайшее время будет рассмотрен Совфедом. После подписания Президентом РФ и вступления в силу эти люди и их семьи получат все права и льготы, соответствующие новому статусу.

- Речь идет о защитниках Донбасса, служивших тогда в Вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией. Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик был и остается бесспорным. Но до сих пор с правовой точки зрения они были в «серой» зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку, - отметил Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов документа, глава рабочей группы.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России» (в центре). Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

Норма касается и бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, в том числе бойцов ЧВК. Они также смогут получать ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, проезде на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Еще один принятый на этой неделе закон касается права на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его созаемщиков - родителей или совершеннолетних детей. А также права на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.

- Действующий закон был составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объеме, а ложился на их плечи. Наши изменения в закон решают эту проблему: кредит погибшего во время СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться, - подчеркнул Андрей Турчак.

Помимо этого принят и уже подписан Президентом РФ пакет инициированных рабочей группой законов об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Теперь если сведений о местонахождении бойца нет в течение 6 месяцев, то он в судебном порядке будет признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащего смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица.

- Теперь семьям участников СВО не придется годами находиться в подвешенном состоянии: признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через 3 месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим, - сказал Андрей Турчак.

Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях: бойцы, сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители.

Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России» (в центре). Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

Помимо этого в первом чтении принят законопроект рабочей группы по вопросам СВО о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Также группа внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, запрещающие расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, если их срок истек во время прохождения службы. Эта норма гарантирует бойцам сохранение за ними рабочих мест. Аналогичные изменения предложены и в закон о системе государственной службы. Помимо этого рабочая группа внесла в федеральный парламент законопроект о сохранении у семьи бывшего сотрудника ОВД - участника СВО - права на жилищную выплату в случае его гибели.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента РФ. Ее возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.