Продолжается строительство Восточного обхода Новосибирска

Данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов. Фото: Росавтодор

Строительство Восточного обхода Новосибирска – жизненно важный для города и области проект. Сейчас грузовладельцы. вынуждены отправлять большегрузы через столицу Сибири только ночью – иначе днем фуры будут стоять в огромных пробках на Бердском шоссе. Восточный обход, а также другие крупные магистрали региона финансируются из Федерального дорожного фонда, одни из основных источников пополнения которого является средства, перечисляемые системой «Платон».

В течение 2022 года строители перевыполнили план по укладке цементобетонного покрытия, и общая протяженность готовых участков на I этапе строящегося обхода составила 8,5 километра, на 2 километра больше, чем планировалось. Окончание строительства I этапа (км 14 – км 34) запланировано на 2024 год.

- Госсистема «Платон» обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок. Сегодня к ней подключились более 777 тысяч перевозчиков и компаний – владельцев 1,7 миллионов грузовиков. Абсолютное большинство сибирских предпринимателей и логистических компаний, работающих на федеральных трассах, зарегистрировались в системе, - рассказал руководитель Сибирского филиала компании-оператора «Платона» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Денис Крылов.

Лидеры по регистрации - Красноярский край (21 тыс. грузовиков) и Новосибирская область (19 тыс.), Иркутская область (17 тыс.), Алтайский край (15 тыс.) и Омская область (13 тыс.).

Ежедневно все собранные через систему «Платон» средства перечисляются в полном объеме в федеральный дорожный фонд, который за время работы госсистемы «Платон» пополнился более чем на 220 миллиардов рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. Средства, полученные с 2020 по 2022 годы, были направлены на капитальный ремонт дорог федерального значения. За этот период были отремонтированы свыше 100 мостовых сооружений в 44 субъектах РФ и 600 км федеральных трасс в 23 регионах. Многие из мостов находятся на сибирских федеральных трассах. К примеру, переправа через реку Иша, мост через протоку Оби на Чуйском тракте в Алтайском крае, еще один мост - на этой же трассе через реку Муны в Республике Алтай, сразу три моста на трассе Р257 «Енисей» (два - через реки Бай-Булун и Чаа-Холь в Республике Тыва), в Красноярском крае - мост через реку Малая Тумна, в Кемеровской области - мост через реку Лебяжья на трассе Р255 «Сибирь», в Иркутской области - путепровод через реку Тибельти на трассе А333 Култук - Монды - граница с Монголией.

«Платон» - это не только отремонтированные мосты и дороги, но и накопленные государством «большие данные» для управления отраслью - от точного планирования ремонта загруженных дорог до оценки экономической активности в сложные экономически периоды.

В условиях экономической нестабильности как никогда важно поддерживать законопослушных, заинтересованных в развитии логистической отрасли перевозчиков, сохранить прозрачность рынка. Именно с это целью недавно был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России». Инициатором является Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса России. В этому году награждение лауреатов пройдет во второй раз.

Данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.