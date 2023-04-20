Повестка дня двадцать пятой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

1. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

2. О внесении изменений в Положение об установлении пожизненной ренты, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 (первое чтение)

3. О приостановлении действия раздела 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, и об особенностях де-монтажа нестационарных объектов в 2023 году (первое чтение)

4. О внесении изменений в Правила распространения наружной рекламы и ин-формации в городе Новосибирске, принятые решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 (первое чтение)

5. О внесении изменений в отдельные положения решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

6. О внесении изменений в пункт 2.1 Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете депутатов города Новосибирска, установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 322 (первое чтение)

7. Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2022 году

8. Об изменении состава постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике и внесении изменения в пункт 8 решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

9. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Разное:

10. Об информации о ходе работ по подготовке к реализации запланированных на 2023 год мероприятий по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев