«Секса не было, но ревновал»: в Новосибирске мигрант, зарезавший девушку, сознался в ее убийстве

Хушнуд уверяет, что девушка ему изменяла. Фото: Мария НОВИКОВА/соцсети.

Угроза убийством, истязания, половая связь с несовершеннолетней и умышленное причинение ей смерти. Хушнуду Хамроеву, зарезавшему 17-летюю девушку, вменяют сразу четыре статьи уголовного кодекса. Сегодня в Советском районном суде Новосибирска начали рассматривать резонансное дело.

Поддержать сына из Таджикистана приехала мать Хушнуда Хамроева. Увидев, как сына в наручниках ведет конвой, женщина выкрикнула несколько фраз на своём, а потом закрыла глаза руками. Инкриминируют мигранту целый букет статей. Срок ему светит немалый.

- Хамроеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ - убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку, шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также одного преступления, квалифицированного по п.г ч.2 ст.117 УК РФ – истязания, и одного эпизода преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ, - уточнила квалификацию дела журналисту КП-Новосибирск помощник прокурора Советского района Новосибирска Полина Зябчук.

Поскольку речь в деле идет в том числе о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки, его рассматривают в закрытом режиме. Однако журналистам удалось поговорить с обвиняемым до начала судебного следствия и выяснить мотив безжалостной расправы.

- За что вы убили девушку? Что она сделала вам плохого? Вы же любили ее?

- Изменяла.

- Это достоверная информация или ваши домыслы?

- Информация, так точно.

- Вину свою признаете?

- В полном объеме.

- Признаете по всем статьям или только за убийство?

- За убийство.

- У вас были интимные отношения?

- Никак нет.

По словам знакомых 17-летней школьницы, устав от болезненных отношений с приезжим абьюзером, летом прошлого года девушка решила с ним расстаться. Хамроева такой исход не устроил. Говорят, он преследовал свою жертву, угрожал расправой и даже бил.

- Конфликт произошел из-за того, что они долгое время встречались. И примерно за полтора месяца до преступления они расстались. Он не смог смириться с расставанием, а она никак не хотела продолжения отношений. Добавлю то, что он увлекался наркотическими веществами по типу мефедрона и солей, - рассказал журналисту КП-Новосибирск знакомый убитой Константин Ушаков.

26 июля 2022 отвергнутый ухажер принял для храбрости на грудь, вооружился ножом и нанес возлюбленной 17 ударов. Преступление попало в кадр видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Автомобилисты и жители домов на улице Лесосечной слышали душераздирающие крики раненной, но вмешаться побоялись.

Стоит добавить, что мать потерпевшей пыталась предотвратить трагедию. Написала на агрессивного преследователя дочери несколько заявлений в полицию, но люди в погонах ни одному из них не дали хода. На первое заседание потерпевшая не пришла. Говорят, она не хочет видеть человека, лишившего ее дочери.