Память, честь, Победа: День единых действий в НГПУ

Единый урок «Без срока давности» у студентов Новосибирского педуниверситета. Фото: Пресс-центр НГПУ

С 11 по 19 апреля для студентов проводится единый урок «Без срока давности», направленный на сохранение исторической правды о преступлениях в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.

- Проект, несомненно, важен, поскольку позволяет сохранить среди наших современников память о Великой Отечественной войне, причем не только о людях, которые непосредственно воевали на фронтах, но и о тех, которые оказались, например, в зоне оккупации, - рассказывает преподаватель ИИГСО НГПУ Татьяна Кебак. - Мы обсуждали со студентами, что такое геноцид, какие события могут служить примером. Говорили в том числе и о блокаде Ленинграда и дулагах - лагерях смерти для советских военнопленных.

Доцент ИИГСО НГПУ Андрей Запорожченко. Фото: Пресс-центр НГПУ

17 апреля состоялась открытая лекция «Маршалы Победы». Лектором выступил доцент ИИГСО НГПУ Андрей Запорожченко - известный ученый, исследователь событий Великой Отечественной войны. Он рассказал о личности легендарного маршала Константина Константиновича Рокоссовского - «советского Багратиона», взявшего в плен фельдмаршала Паулюса и 90 тысяч немецких солдат под Сталинградом, руководившего множеством успешных операций по разгрому врага. Лекция транслировалась в официальной группе НГПУ в соцсети ВКонтакте. Дистанционно к просмотру присоединились учащиеся психолого-педагогических классов школ Новосибирска и области - специально для этого ребята собирались в больших аудиториях и актовых залах. Лекция доступна и сейчас: https://vk.com/video-204077_456239699

Открытая лекция «Маршалы Победы» у студентов Новосибирского педуниверситета и школьников психолого-педагогических классов региона. Фото: Пресс-центр НГПУ

Также в рамках Дня единых действий в НГПУ с 10 по 21 апреля работает тематическая книжная выставка сборников документов «Без срока давности». Подробнее можно узнать здесь: https://nspu.ru/news/pamyat-chest-pobeda-den-edinykh-deystviy-v-ngpu