VDOOH для бизнеса: наружная реклама стала еще доступнее для предпринимателей Сибири

В Новосибирской области свыше 140 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Большинство бизнесменов располагают ограниченным рекламным бюджетом и стремятся к эффективным инвестициям в продвижение. Одним из самых надежных маркетинговых каналов по праву считается наружная реклама — ей доверяют крупнейшие холдинги России, малый и средний бизнес, а также начинающие предприниматели. По данным Admetrix, в регионах 35% затрат рекламодателей в 2022 году пришлось на цифровые поверхности — почти на четверть больше, чем в 2021-м.

В последние годы набирает популярность цифровая наружная реклама (DOOH). В отличие от традиционных статичных креативов, цифровая «наружка» не требует крупных вложений в производство, установку и поддержание продающих материалов. Поэтому рекламное продвижение посредством цифровой наружной рекламы доступнее куда более широкому кругу бизнесменов. Самый легкий способ запустить вашу кампанию на цифровых экранах — с помощью маркетплейса наружной рекламы VDOOH, который создал крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery.

С помощью маркетплейса наружной рекламы предприниматели могут продвигать свой бизнес на 193 экранах столицы Сибири. Также предусмотрена возможность запуска кампании на 2100+ цифровых экранах в 32 городах России — для тех, кто готов масштабироваться. Пользователи VDOOH закупают и запускают рекламу быстро (как правило, за 10-15 минут) и по комфортной цене.

Преимущества цифровой наружной рекламы для малого и среднего бизнеса

На любом этапе рекламной кампании рекламодатель может самостоятельно внести корректировки в адресную программу: например, в будни задействовать цифровые экраны у Речного вокзала, а в выходные — билборды возле ТЦ «Мега». Точно так же пользователь VDOOH волен выбирать и распределять слоты в рамках кампании по конкретным часам.

Цифровая «наружка» в равной степени эффективна для онлайн- и офлайн-бизнеса. Если вы владелец шоурума, кальянной или сети заправок, можете быть уверены, что размещения на цифровых экранах охватят все сегменты вашей ЦА, и на эту рекламу аудитория продолжает реагировать активно. Рекламодатели, которые присоединяются к VDOOH, платят только за гарантированный охват и получают приветственный бонус от Gallery: рекламный макет и до 20 тыс. руб. в подарок при первом пополнении баланса в личном кабинете.

Как это работает: новый пользователь VDOOH инициирует рекламную кампанию, руководствуясь лаконичным туториалом; затем пополняет баланс в личном кабинете на сумму 2500 руб. — и бюджет кампании составит 5 тыс. руб. (сумма удваивается).

От выбора адресной программы до детализированной аналитики и повышения узнаваемости

Помимо гарантированных показов в крупнейших городах России и подарков от Gallery, предприниматели получают:

• возможность настраивать конкретный день и точное время показа;

• свободу действий в запуске и остановке кампании;

• выгрузку сегментов MAC-адресов для ретаргетинга;

• подробную статистику;

• подтверждение факта размещения.

Валентин Ельцов, директор по продуктам Gallery:

«Мы давно поняли, что будущее за цифровой наружной рекламой. Поэтому максимально упростили процесс закупки, размещения и замеров эффективности. Каждому рекламодателю VDOOH доступен один и тот же инструментарий для корректировок по ходу кампании и ее аналитики».

Купить, разместить и оценить эффективность рекламы посредством VDOOH просто. Минимальная стоимость показа — 0,8 руб., а на слоты в ночные часы временно действует скидка 50%.

Всего шесть простых шагов — и ваша реклама на экранах Новосибирска:

1) Регистрация на vdooh.com

2) Выбор адресной программы

3) Определение бюджета кампании и максимальной стоимости показа

4) Настройка расписания показов

5) Загрузка ролика или его получение в подарок от Gallery

6) Оплата размещения

Готово: ваш ролик на билбордах родного города. А может, и всей страны!

Разместить наружную рекламу своего бизнеса можно на сайте VDOOH.com

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