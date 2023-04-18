«Единая Россия»: В 2023 году установлен рекорд по числу площадок «Диктанта Победы»

Главной площадкой в Новосибирске станет высшее военное командное училище. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков - китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок «Диктанта Победы» - сейчас их уже более 22 тысяч - больше, чем в предыдущие годы.

- С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, - очень актуальны, - отметил координатор партпроекта «Историческая память» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

- Привлечение жителей новых российских территорий к «Диктанту Победы» принципиально важно. Это будет способствовать изучению жителями этих регионов реальной истории Отечества, а не «истории», изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима, - подчеркнул Александр Хинштейн.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов - 20 по общей военно-исторической тематике и 5 - по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия. В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

- Сегодня как никогда важно рассказывать правду о великой Победе как в нашей стране, так и за ее пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. «Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырех новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, и освобождения Донбасса от нацистов, и прорыва блокады Ленинграда, - рассказала председатель движения «Волонтеры Победы» зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новосибирской области зарегистрировано более 400 площадок: школы, средние и высшие учебные заведения, учреждения культуры. По словам председателя общественного совета партийного проекта «Историческая память» в Новосибирской области депутата Заксобрания от «Единой России» Игоря Умербаева, количество участников акции с каждым годом растет, и это закономерно: когда человек чувствует причастность к истории великого подвига, это наполняет эмоциями.

Диктант напишут во всех районах Новосибирска и области. Главной площадкой станет Новосибирское высшее военное командное училище. Традиционно в акции примут участие секретарь реготделения, члены правительства, депутаты, общественники, молодогвардейцы, юнармейцы, школьники. 20 вопросов общей военно-исторической направленности и пять - региональной. Основные вопросы теста посвящены победам Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождению Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыву блокады Ленинграда.

- Я пишу «Диктант Победы» каждый год. Это интересно и познавательно: освежить знания по истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также получить новые сведения. И конечно, снова испытать гордость за наших дедов и прадедов, - уточнил Игорь Умербаев.