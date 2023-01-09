День жестянщика в Новосибирске 9 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Город превратился в каток. Фото: Анна ПАШАГИНА/ Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Первая рабочая неделя началась в столице Сибири с погодных неприятностей: из-за похолодания после оттепели случился день жестянщика в Новосибирске 9 января 2023 года. Что сейчас происходит в городе, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Льдом покрыты и дороги, и ступеньки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Столбик термометра показал минус 10 градусов, и город буквально превратился в каток.

- Ехать просто невозможно, скользко, - жалуются таксисты. И взвинчивают цены почти в 2,5 раза.

Обледенело крыльцо на Советской, 64. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Обледело и крыльцо у бизнес-центра на Советской, 64: да так, что дворник с трудом его очищает, и помогает спешащим на работу людям подниматься по скользким ступенькам.

Гололед на станции Матвеевка. Фото: Анна ПАШАГИНА

Тем, кто добирается в город на электричке со станции Матвеевка, тоже пришлось не сладко: перрон буквально покрылся коркой льда, и двигаться там непросто.

Из-за гололеда город стоит в пробках: сейчас уже 7 баллов.

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