Что произошло в Новосибирске в ночь на 2 января 2023 года: последние новости

Volkswagen Polo выехал на ЖД пути, недалеко от села Березовки, где столкнулся с поездом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске празднование Нового года для жителей дома № 191 по улице Татьяны Снежиной завершилось пожаром. Из-за неудачного запуска фейерверков там загорелось сразу несколько балконов. На место оперативно прибыли пожарные, никто из людей не пострадал. Сейчас произошедшем уже заинтересовались следователи.

Volkswagen Polo выехал на ЖД пути, недалеко от села Березовки, где столкнулся с поездом. ЧП случилось утром 1 января, о произошедшем в соцсетях рассказали очевидцы. Как позже отметили в ГИБДД, ДТП было зарегистрировано с материальным ущербом, водитель авто не пострадал.

С 1 января в Новосибирской области вступили в силу некоторые важные изменения. В частности, выросли пенсии, подорожал проезд в электричках, поднялась плата за детские сады и изменилась схема выплаты материнского капитала.

Несмотря на то, что за 1 января закрепилась слава дня, когда все сидят по домам, а улицы города пусты, новосибирцы в первый день 2023 года решили отойти от сложившихся традиций. Люди потоком хлынули в центр города. Кто-то выстраивался в очередь за фотографией у красивой локации, кто-то опустошал запасы чая в кофейнях, а дети, пока взрослые были заняты своими делами, радостно рисовали на снегу ангелов.

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