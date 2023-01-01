Что произошло в Новосибирске в ночь на 1 января 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 1 января 2023 года в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Новосибирской области Андрей Травников записали видеопоздравления с Новым годом. Они пожелали счастья, благополучия, крепкого здоровья всем новосибирцам и их близким.

В Новосибирске со 2 по 6 января будет курсировать Первый новогодний маршрут. Каждый из дней будет посвящен одному или двум федеральным округам: в день открытия 2 января — Дальневосточного ФО, 3 января — Сибирскому и Уральскому ФО, 4 января — Приволжскому и Центральному ФО, 5 января — Южному и Северо-Кавказскому ФО, 6 января — Северо-Западному ФО.

Цены на такси в Новосибирске выросли перед Новым годом. На дорогу туда-обратно на небольшие расстояния уходит около 800 рублей.

Стали известны подробности страшной аварии, в которой погибла 7-летняя девочка. Напомним, ДТП случилось в Краснозерском районе Новосибирской области. 5-летний брат девочки попал в больницу. В машину, где они ехали вместе с семьей, врезалось авто, выехавшее со встречной полосы.

Директор Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Искитимского района Алексей Незговоров насмерть разбился в ДТП. Алексей Незговоров растил двух дочерей, был спортсменом и тренером

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