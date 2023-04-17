100 миллионов рублей - на пешеходные мосты

Игорь Кудин подчеркнул, что ремонт дорог и мостов - вопрос безопасности. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

Прошло заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. Обсуждали, пожалуй, одни из самых острых вопросов для горожан: ремонт автомобильных дорог и тротуаров, а также ремонт и реконструкцию пешеходных мостовых сооружений. О чем говорили на заседании и к каким выводам пришли - в нашем материале.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЗА 4 МЕСЯЦА

Работы запланировали на 43 объектах протяженностью 50 километров: на улицах Большой, Связистов, Волховской, Полтавской, Выставочной, Революции, Коммунистической, Народной, Кропоткина, проспекте Дзержинского, дамбе ГЭС, Советском шоссе и других. Самые крупные объекты - Гусинобродское шоссе и улица Ипподромская, работы на которой ведутся с 2020 года, в 2023-м заканчивается третий этап.

В этом году будут выполнены ремонтные работы по строительству тротуаров. В приоритете тротуары, которые находятся рядом с образовательными учреждениями: около 70 объектов. Точное количество можно будет назвать после обследования, которое проведут в течение месяца.

Депутаты обратили внимание на объекты, находящиеся в аварийном состоянии на округах. Например, улица Котовского - перекресток с улицей Выставочной, подходы к поликлиникам и тротуары около них, ливневки, а также состояние общественного транспорта, который разбивается на дорогах Новосибирска, были вопросы и к подрядчикам. Графики выполнения важных для города дорожных работ, а также их качество будут контролировать депутаты.

- Основные задачи: нормативное качество и соблюдение сроков. Жесткий разговор был с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, есть вопросы по некоторым объектам, где работу нужно ускорить, так как сезон дорожного строительства длится недолго - всего 4 месяца. На эти цели пойдут федеральные, областные и городские деньги. Важно выстроить работу так, чтобы подрядчики зашли своевременно, качество работ соответствовало нормативам, а сроки были соблюдены. С прошлого года мэрия запустила проект по независимому контролю: качество ремонта отслеживает сертифицированная организация. В прошлом году были претензии к подрядчикам, и они выплачивали штрафы, - пояснил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия»).

ДЕПУТАТЫ НАСТОЯЛИ

Больше 60 пешеходных мостов протяженностью почти 7 километров доступны в Новосибирске для граждан, среди сооружений есть и временные, доложил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. Многие мостики не соответствует нормативным требованиям: четыре находятся в аварийном состоянии, 10 - в предаварийном. В бюджете этого года предусмотрено 100 миллионов рублей, из которых 70 - на текущее содержание и 30 - на ремонт. Департамент транспорта запланировал ремонт двух аварийных пешеходных мостов - на улицах Большевистской и Звездной. Однако депутаты Совета депутатов города Новосибирска предложили изыскать средства и на другие аварийные сооружения.

- Нам удалось защитить статью расходов на ремонт пешеходных переходов. Сумма - порядка 100 миллионов рублей. Это беспрецедентное решение - такие средства на эту статью расходов выделили впервые. Но подобные затраты необходимы, потому что это прежде всего вопрос безопасности. В городе четыре аварийных пешеходных моста, но есть и другие объекты, которые находятся в плачевном состоянии, другие нуждаются в постоянном содержании, очистке от снега, наледи, мусора, чтобы пройти по ним можно было в любое время года. Этот вопрос мы теперь будем рассматривать на комиссии ежемесячно, - отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия»).