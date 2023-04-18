Денег нет - квартира есть: как переехать в новую квартиру в Новосибирске без накоплений

Фото: ООО «Брусника»

По данным статистики, примерно треть потенциальных покупателей недвижимости в Новосибирске не могут позволить себе накопить первоначальный взнос. Тем не менее возможность приобрести недвижимость и улучшить жизненный комфорт у них есть. На примере семьи Беловых рассмотрим вариант как купить жилье «без денег».

ОБМЕН С АРЕНДОЙ СТАРОЙ КВАРТИРЫ

В семье Беловых сейчас зарабатывает только глава семейства Петр. Дома у него три девочки: жена и две дочери-погодки.

Семья живет в собственной однокомнатной квартире в относительно новом доме - ее купили еще до появления дочек. Там стало слишком тесно, а возможности накопить, добавить, продать и переехать пока нет. Однако существуют другие варианты безболезненного обмена на новое жилье. Например, воспользоваться сервисом «Обмен» от Брусники».

Компания предлагает выкупить жилье Беловых по рыночной цене, выбрать квартиру в одном из строящихся домов. Пока ее достраивают, семья сможет оставаться в уже проданном жилье: не придется искать, где жить до сдачи дома. Семья выбрала квартал Авиатор - рядом живут бабушка и дедушка, здесь прошло детство Петра.

- Один из главных плюсов приобретения квартиры с помощью сервиса «Обмен» от Брусники» - возможность сократить количество переездов. Ведь это весьма энерго- и эмоционально затратный процесс, особенно для семьи с детьми. Стоимость аренды выкупленной квартиры будет вычтена из цены квартиры, но это окупится удобством и спокойствием семьи, - говорит руководитель продаж «Брусники» в Сибири Денис Гузенко.

Вырученные с продажи деньги Беловы как раз потратят на первоначальный взнос за новую квартиру. Дом «Брусники» находится на этапе строительства и будет сдан уже в третьем квартале 2023 года.

Дверной звонок. Фото: ООО «Брусника»

По условиям той же программы семья сможет жить в старой квартире после передачи ключей от новостройки еще два месяца. Этого времени хватит, чтобы сделать финишную отделку (поклеить обои, установить потолок и уложить ламинат или паркет), завезти мебель, установить бытовую технику.

Квартира с объединенной кухней-гостиной и двумя спальнями в квартале Авиатор. Изображение: ООО «Брусника»

В этой квартире с большой террасой сразу на две стороны света будет просторно и детям, и родителям. Выход на летнее помещение выполнен и из детской, и из гостиной. У родителей появится мастер-спальня с собственным санузлом - утром, собираясь на работу и в школу, все успеют привести себя в порядок без очереди.

Фото: ООО «Брусника»

В прихожей сразу предусмотрена зона хранения для верхней одежды, а размер и планировка гостиной позволяют, если в семействе случится пополнение, выделить еще одну комнату - и снова места будет достаточно всем.

Вот расчет на приобретение квартиры.

• Цена: 9 миллионов 600 тысяч рублей

• Первоначальный взнос за квартиру, который получен от продажи старой квартиры с помощью сервиса «Обмен»: 4 миллиона рублей

Клиенты оформляют ипотечный кредит на сумму 5 миллионов 600 тысяч рублей.

• Срок кредита: 30 лет

• Вид кредитования: семейная ипотека от Сбербанка - 4,6%

• Ежемесячный платеж: 28 708 руб.

- Ситуация Беловых вполне типичная - они уже выплатили остаток по ипотеке за свою однокомнатную квартиру. Но даже если квартира еще в залоге у банка, это тоже можно решить. Мы выкупаем и уже готовые квартиры, в собственности, и те, что в ипотеке, и те, что даже еще не сданы, но по которым уже оформлен договор долевого участия с другим застройщиком, - объясняет наш эксперт.

Петр Белов сейчас находится на распутье. А его девочки уже начинают потихоньку приглядывать новые элементы интерьера в большую квартиру.

Фото: ООО «Брусника»

- Мы уже «примеряем» на себя новую планировку. Спальню с выходом на террасу отдадим дочкам. Сейчас они спят вдвоем на раскладном диванчике, а теперь мы выбираем для каждой свою кровать. Зонируем пространство, чтобы им было уютно и комфортно, - делится Маргарита Белова.

Новый год Беловы смогут встретить уже в новой квартире. В гостиной хватит места, чтобы собрать друзей на новоселье, а на каникулах можно будет как следует обжиться и перевести девочек в школу, которая расположена прямо во дворе нового дома.

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