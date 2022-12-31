Что изменится в Новосибирске с 1 января 2023 года: вырастет пенсия, плата за детский сад и проезд в электричках

В Новосибирской области будут по-новому выплачивать материнский капитал на первого ребенка. Фото: Анастасия Осипова

C Нового года законодатели пересматривают цены: выплаты повышаются, но и тарифы на привычные нам услуги растут. Что изменится в Новосибирске с 1 января 2023 года - в нашем материале.

ВЫРАСТЕТ РАЗМЕР ПЕНСИЙ

Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января 2023 года на 4,8%, а всего за год они вырастут на 15,3%. В Новосибирской области минимальный размер пенсии будет соответствовать прожиточному минимуму пенсионера - 12 666 рублей. Тем, чья пенсия недотягивает до этого размера, назначается ежемесячная социальная выплата.

Увеличатся также социальные пенсии - на 3,3%, их минимальный размер увеличится до 7153 рублей.

ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ

Стоимость проезда в городской электричке (до о. п. Пригородный простор от вокзалов Новосибирск-Главный или Новосибирск-Восточный) с 1 января увеличится с 27 до 30 рублей. Тариф фиксированный и не зависит от пункта посадки и высадки пассажира.

Вырастут тарифы и для других электричек. Цена будет зависеть от расстояния. Поездки от 5 до 15 километров будут стоить 30 рублей, от 16 до 25 километров - 40 рублей, от 26 до 35 километров - 60 рублей и т. д.

ПОДНИМЕТСЯ ПЛАТА ЗА ДЕТСАДЫ

С 1 января 2023 года вырастет стоимость обучения в муниципальных детских садах. За один день в детском саду для ребенка в группе младше 3 лет придется платить 135 рублей вместо 115, в группе старше 3 лет - 163 рубля вместо 135.

Изменения коснутся также малоимущих и многодетных семей. Для них день пребывания в детсаду ребенка младше 3 лет будет стоить 67,5 рубля, старше 3 лет - 81,5 рубля.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПО НОВОЙ СХЕМЕ

С 1 января 2023 года семьи в Новосибирской области смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала в связи с появлением уже не только второго, но и первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

Чтобы получить выплату, семье необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно в электронном виде. Размер выплаты зависит от суммы прожиточного минимума. В Новосибирской области он увеличится до 15 261 рубля.

Материнский капитал в 2023 году проиндексируют на 12,4%. Семьям, где родился первый ребенок, выплатят 589,5 тысячи рублей. На второго, третьего и последующих детей выдадут 779 тысяч рублей.

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